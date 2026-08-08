想象一下，你要点燃一根还剩一小块蜡的残烛，但是烛芯已经完全烧尽了，因而无法点着火焰。如果当下你感觉自己就像耗尽的烛芯，虽然还拥有奋斗的能力，内心却无法燃起斗志，可以肯定你正处于典型的倦怠期。好消息是，即便你此时状态低迷，你也有办法摆脱这种低潮。



你可能认为倦怠只与学习、工作或其他需要耗费大量心神的活动有关。确实，倦怠在这些方面很常见，尤其是身处快节奏的团队之中，待办事项一眼望不到头的时候。



但是，临床心理健康咨询师塔莎·霍兰德-科内盖（Tasha Holland-Kornegay）博士表示，连轴转带来的倦怠效应也会在生活的其他方面显现出来。训练计划强度过高或日复一日的无趣轮转，也会让你疲惫不堪，在你看不到进展的时候，情况更是如此。此外，若你每天都重复同样的日程，那么倦怠也会不期而至。2020 年就是个典型的例子。