1. 正视自己的情绪

“不要难过。”“别被这些小事打败了。”像不像你自我安慰时会说的话？钱德尔教练表示：“面对逆境时，和自己的本能反应斗争很正常，但是如果把这些反应归为负面情绪，那么你就需要更长的时间来恢复了。只有用心感受自己的情绪，才能摆脱情绪的束缚。”

钱德尔教练还补充，甚至还有研究表明，准确认识自己的情绪可以让你更快让情绪回到正常状态，因此她建议你可以在网上搜索“情绪词汇表”，然后用大概 50 个字来描述自己的情绪。“与其简单地把情绪归为好或坏，你可以说‘现在真是绝望透顶’或者是‘我现在很绝望’。”她还解释道，准确表达并且正视自己的情绪，可以让你从心理上接受已经发生的事。



2. 接受现状并采取行动

如果你有玩过故事接龙，就会了解规则是要按照上一个人编的故事接续下去，无论他说了什么故事，你都要在他的基础上继续延展说故事。“如果有人提到了外星人，但是你却不接下去，那么整段故事都会垮掉。”钱德尔教练说。面对失望时，你也可以运用这个方法。如果把自己封闭起来，认定事情“无解”，那么你就真的会被困住。接受已经发生的故事，决定下一步要做什么，才能让生活回归正轨。

斯帕克斯博士表示，接受这个观点有助于你养成一种成长型思维模式，也就是一种积极的信念。遇到困难时，不要认为自己能力有限，而是要去主动学习和适应。举个例子，如果你丢了工作，不要先入为主地认为自己无法胜任这个领域，而是列出各种技能提升方法，然后利用这段失业的“空窗期”来精进技能。如果你刚刚开始跑步，但每周都会扭伤一次脚踝，不要轻易放弃，这个时候应该做一些健身训练，通过训练来提升平衡感，然后再回归跑步。

重新调整自己也可以提升自己的毅力，斯帕克斯博士补充道。“有毅力的人往往都更容易成功，因为他们善于从负面经验中汲取教训，能够迅速地从挫折中站起来。”



3. 突出乐观的一面

悲观会传染，乐观也会。斯帕克斯博士说：“如果你能主动把生活中美好的事或者让你感激的事列出来，当你被负面情绪吞噬时，你就会发现更多美好的事。”如果情况有变，你可以反其道而行之，想想这些事都有哪些益处，用这种方式积极看待问题。马拉松比赛取消了，但你可以沿着自己选择的路线来一次线上挑战；搬回去和自己的父母同住，你就可以省下更多的钱来买一间更好的公寓。这两个例子中的做法可以帮助你建立自信，激励自己回到正轨并再次做出尝试。

斯帕克斯博士说道：“什么时候使用这个策略很重要。你应该在感知到自己的情绪但还没有陷入负面情绪的恶性循环前使用。太早尝试反而会让你感觉不真实，结果适得其反。”只有注意到自己的负面情绪，才能更客观地看待自己的情绪，进而积极看待问题，让自己摆脱负面情绪。



4. 重新调整目标

无论你的目标是什么，当你脱离正轨后，必须重新调整自己的目标。“即使情况改变，你的大脑依旧会朝着原有的目标前进。如果你不调整目标，无论怎么做，你都会觉得自己无法成功。” 钱德尔教练表示。

如何调整取决于你的新目标和动力是什么。你可能需要改变你的时间表，你的目标是明年去更大更好的地方，所以今年先不和你的朋友一起旅行。你也可以创建一个自己能坚持下去的日程表，每周赴一次约，让自己重拾自信。钱德尔教练说道：“无论怎么调整目标，关键是把新目标以及具体如何实现的步骤记录下来。这个简单的行动可以调动大脑中掌管行为导向的区域，从而提高成功的几率。”

最后分享一个振奋人心的观点。尽管发生了预期中没有的难题，但它仍然会让现在的你受益，专家把这种现象称为“创伤后成长”。在 2019 年西北大学凯洛格管理学院的一个研究中，研究人员对事业早期经历过挫折的科学家进行研究，发现 10 年后这些科学家不仅在事业上不断超越自己的同龄人、发表的论文更经常被引用，而且在自己所研究的领域拥有更高的影响力。这个研究的主要作者王大顺（Dashun Wang）博士提出了一个理论，痛苦的经历会慢慢消化并逐渐内化为强大的力量。王大顺博士表示，这些年轻科学家们或许还要感谢这些艰难的时刻，因为是这些时刻让他们变成了更好的自己。



这就是化逆境为优势的秘诀。