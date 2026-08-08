精准营养的运动表现总教练兼营养师瑞安·马西尔（Ryan Maciel）提到：“训练时的饮食中，摄取的卡路里有一半以上应来自碳水化合物，四分之一来自蛋白质，其余则来自脂肪。”

碳水化合物以糖原的形式存储在肌肉和肝脏里，是人体中最容易获得的能量来源，应在赛前饮食中占大部分的比例。而正因如此，糖原负荷法是跑者在重大赛事之前常用来补足糖原的一种方法。

不过先别把餐叉伸向意大利面。采用糖原负荷法并不意味着要在赛前整个月或仅仅在比赛前一晚摄入碳水化合物。致力于为职业耐力运动员及运动团队提供咨询服务的运动营养专家莫妮克·瑞恩（Monique Ryan）说道：“如果你要参加的赛跑时长不超过 90 分钟，如 5 公里跑或 10 公里跑，那你甚至都不需要过多储存碳水化合物。”如果你要参加的赛跑时长超过 90 分钟，如半程马拉松或马拉松，那么你将会有个短暂的几天来储存碳水化合物。

瑞安·马西尔建议道：“在比赛前的 3 到 4 天，把饮食中的碳水化合物比例调整为 70% 到 75%，同时仍需摄入蛋白质和健康脂肪。”由于你的身体不可能在一夜之间补满糖原，赛前过度摄入碳水化合物会让你感到疲乏，令效果适得其反。

营养师莫妮克·瑞恩提到：“你在为比赛进行训练的同时，最好也对这种能量补充法加以尝试，尤其是在刷最长跑程的前几天，这样做能让你摸索出适合自己的方法。到了比赛当天，你就可以不必担心开跑前或开跑后会出现任何意外状况。