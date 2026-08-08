你可能知道，食物就像燃料一样，能激活你的身体。但你可能没意识到，它其实也能帮助你更好地入眠。哥伦比亚大学睡眠中心主任、营养医学副教授玛丽·皮埃尔·圣昂格（Marie-Pierre St-Onge）博士在饮食对睡眠的影响方面有 20 年的研究经验，她表示：“饮食与我们所获得的休息有着错综复杂的联系。”

玛丽·皮埃尔·圣昂格博士的研究发现，经常吃水果、蔬菜和全谷物等高纤维食物的人更容易获得长时间、高质量的深度睡眠。这可能是因为许多高纤维食物都含有益生元，这些化合物可以滋养肠道中的有益细菌，有助于调节睡眠激素。

另一方面，《美国临床营养学杂志》发布的一项新研究表明，高血糖饮食会增加失眠的风险，高血糖饮食一般指精制碳水化合物和添加糖的食物，如白面包和米饭、甜点和有糖苏打。该研究的主要作者、哥伦比亚大学助理教授詹姆斯·冈维施（James Gangwisch）博士表示，那些高糖食物会让你的血糖急剧上升，然后又急剧下降，在血液中产生皮质醇和肾上腺素等应激激素，进而扰乱睡眠。