运动员经常把食物视作能量来源，但食物的作用远不止于。Precision Nutrition 联合创始人兼 Nike Performance Council 会员 John Berardi 博士表示：“平衡的饮食可以让你变得更强壮、更健康、更专注。但摄入一定的营养还不够，了解这些营养如何给你带来益处，这才称得上‘吃得好’。”