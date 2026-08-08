通过饮食，激发理想的运动表现
训练
在日常饮食中加入这五大类食物，不仅能够提供能量，更能助你激发潜能。
最近更新：2021年5月28日
运动员经常把食物视作能量来源，但食物的作用远不止于。Precision Nutrition 联合创始人兼 Nike Performance Council 会员 John Berardi 博士表示：“平衡的饮食可以让你变得更强壮、更健康、更专注。但摄入一定的营养还不够，了解这些营养如何给你带来益处，这才称得上‘吃得好’。”
Berardi 博士是一名营养生物化学专家，主要帮助运动员借助营养来改善身体素质和运动表现。他指出，平衡饮食的第一步是保证你的饮食包含以下 5 大类基本食物。
- 蛋白质
蛋白质是构成人体组织中最强有力的的营养元素，它由氨基酸分子链组成，有助于构建肌肉和加速恢复。蛋白质的分解速度比碳水化合物慢，可以延长你的饱腹感，避免过度进食。你能够从小扁豆、燕麦、杏仁、奇异籽、羽衣甘蓝、豌豆、蘑菇等植物以及肉类、鱼类及蛋类食物中获取日常所需的蛋白质。
- 果蔬
所有果蔬的颜色组合在一起后就形成了一道彩虹，每一种颜色都代表了一种植物营养元素。绿叶菠菜含有硝酸盐，可以促进血液循环，提升运动表现；红色西红柿中的番茄红素有益于心脏健康；橙色胡萝卜富含贝塔胡萝卜素，能保持免疫系统的健康，还让你的思维变得更加敏捷。吃掉完整的光谱颜色，就能保证摄入丰富多样的营养元素。
- 脂肪
请为脂肪正名。它不仅帮助你吸收重要的营养元素，还为身体提供高能量。所以其实是，大部分人摄入了过多的饱和脂肪酸。这类脂肪酸来源于肉类、黄油和椰子油，它们会导致胆固醇水平的升高。想要获得健康，就需要从坚果、橄榄和橄榄油中摄入足量的不饱和脂肪酸来与之平衡，同时有规律地从亚麻籽、鱼类或藻类食物中摄入多元不饱和脂肪酸。
- 碳水化合物
当运动员们谈及能量食物时，他们经常会谈及在运动期间燃烧供能的碳水化合物。为了能够持久供能，你可以尽量选择豌豆、红薯、燕麦、糙米、全麦和藜麦等完整且未经加工的食物。尽管碳水化合物都会被分解为糖分，但这类碳水化合物分解速度更慢，足以更持久地供能，并减少消耗。
- 水
这是饮食中最重要却也最容易被忽略的部分。你摄入的每一种营养元素都需要由水运送至体内。对于运动员来说，水还能帮助他们排出训练过程中产生的代谢废物，起到润滑关节的作用，让他们更好地运动。体内保持充足的水分甚至有助于调节血压和体温。