大脑是认知功能和情绪反应的大本营，食物对二者都有或好或坏的影响。来自温哥华的认证营养顾问和天然厨师凯瑟琳·海斯伯特（Katherine Haysbert）表示，食物到达肠道时，会向大脑发送信息，从而改善或恶化你的精神表现和健康状况。

凯瑟琳·海斯伯特说道：“更具体来说，对于我们所吃下的食物，身体可能认识，并轻松消化和作用；也可能不认识，难以消化并引起胃肠不适。”无论蛋糕、白面包、巧克力花生酱能量棒，或者任何加工太多的食物，都会让你的身体进入扫描模式，查明食物中的成分加以分解并好好利用。海斯伯特指出，这个过程通常会引发炎症，给身体带来压力，并触发交感神经系统，让你感觉一团糟。

波特兰的自然疗法医生兼胃肠功能专家凯莉·德克尔（Carrie Decker）指出，炎症还会影响肠道和大脑之间的沟通，使肠道和大脑都不能在最佳状态下运行。

凯莉·德克尔说道：“虽然这些反应性症状听起来是暂时性的，但如果你的饮食方式不断引发身体的混乱，就可能会让自己陷入慢性压力和炎症之中。这可能会导致你的情绪低落、焦虑和烦躁，还可能使免疫力下降。”