Saenz 博士表示：“生酮饮食的目标是让身体将天然储存的脂肪作为主要能量来源”。为此，生酮饮食的追随者必须严格按照常量营养素的分类进食。美国国立卫生研究院认为，从脂肪中摄取的热量应占每天所摄取热量的 55% 到 60%，而蛋白质和碳水化合物则分别占 30% 至 35% 和 5% 至 10%。有许多生酮饮食者摄入的脂肪比例甚至更高。



Saenz 博士认为，从脂肪中摄取营养并通过燃烧脂肪获取能量，能带来更强饱腹感，让你更容易控制饥饿，且效果立竿见影。尽管生酮饮食最初是一种治疗癫痫的医学疗法，但研究表明在进行生酮饮食后，体重、胰岛素抵抗水平、血糖及血压等指标都会得到改善。而在生酮饮食约一年后，其效果就会和其他减重饮食方案趋于相同。