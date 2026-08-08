早餐：Panda 博士建议起床一两个小时后再吃早餐，而且将时间相对固定下来。为什么要这样做？你的身体需要胰岛素来分解和吸收碳水化合物，而刚起床时，血液中高水平的褪黑激素会影响胰岛素的生成。如果可以的话，尝试尽量在早餐时提前摄入卡路里和所有含糖食物。《营养学期刊》上刊登的一项研究发现，以最丰盛的规格去吃早餐有助于保持健康的身体质量指数，其它研究也表明，丰盛的早餐有助于提高睡眠质量。因为，丰盛的早餐有利于控制一天的食欲，不仅能影响你的体重，还会影响你的睡眠荷尔蒙。无论是喝杯橙汁还是吃块松饼，清晨胰岛素对含糖食物或饮料的反应都会小于夜晚。



零食：Panda 博士建议零食和正餐之间要至少间隔 2 个小时。当你进食时，胰腺就会开始分泌胰岛素，大约 90 分钟后，胰岛素会回落至基线水平。如果你进食太频繁，胰岛素水平就永远没有机会恢复正常，从而导致脂肪的囤积。



午餐：Panda 博士表示，在早餐很丰盛或上午10 点左右吃过零食的情况下，你可能接近下午时才会感到饥饿，那么不妨到那时再吃午餐。如果不想吃丰盛的早餐，不如把午餐作为主餐。总之，早餐和午餐都应该比晚餐丰富。《营养学期刊》上的研究还发现，午餐或早餐时摄入最多的卡路里，对身体的益处几近相同，不过在早餐摄入益处会更大一些。

晚餐：晚餐要按时吃，与早餐相隔 10 小时左右。与通常所建议的 8 小时饮食、16 小时禁食计划相比，这样的安排更容易坚持下来，而且 10 小时进餐计划也可以改善血压、体重和体脂率。Panda 博士指出，只要减少晚餐的进食量，身体的负担就会相应减轻。当你能轻松达成 10 小时计划，就可以把时间缩减到 8 小时，比如早上 10 点吃早餐，下午 6 点吃晚餐。



当然，每天都严格遵循饮食计划并不现实，也不可取。有时一通工作电话要打到很晚，要面对毫无睡意的孩子，或要参加一场生日派对，这些都会妨碍你按计划进餐。但不必担心，Panda 博士表示，其实每周坚持 5 天按时进食就能带来不错的成效。最棒的是，你已经拥有了内置的生物钟，只要按部就班地执行就好了。