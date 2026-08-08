丹妮尔·霍格表示：“将肌肉完全放松会带来神奇的效果，你会惊喜地发现身体的紧绷开始消失。因为你放松了筋膜和肌肉以及其周围的结缔组织。”

“为了让体式能真正带来复元，你要保持至少三分钟放松，且没有肌肉收缩或支撑的情况下。”霍格表示。并且身体仅达到活动范围的 50% 到 70%，因为姿势幅度大，用力过猛会导致肌肉紧张。所以许多复元体式会使用道具，如瑜伽砖、折叠毯或瑜伽枕，来帮助你保持在舒适支撑的活动范围内。



状态不佳或时间紧迫时，以下方法可以助你快速放松。