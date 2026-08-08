化不确定性为有利条件
训练
虽然我们无法避免未知事物的出现，但你不必因此影响自己的状态。
近年来的历史已经非常清楚地表明，没人能够预知未来，灵媒或许会通过某种方式知道你要收养狗狗，但对于预知未来也是无能为力。大多数人都刚刚经历了有史以来最出乎意料且难以预测的一年半，也因此变得更加坚强。但生活依然充满了变数，下个月能不能和朋友一起去墨西哥旅行？能进入哪所学校的研究院？参加马拉松比赛的计划会不会泡汤？未来的每一刻都不可避免地充满了不确定性。
因此，学会从容自在地面对不确定性，可以帮助你克服焦虑，你甚至可以将其转化为动力，让遥不可及的目标得以实现。纽约的一名心理治疗师莫莉·埃利亚索夫（Mollie Eliasof）说道：“世上唯一不变的真理就是万物都在不断变化。越清楚地认识到这一点，就越会对变化感到越兴奋，仿佛变化为生命注入了新活力。”
为何我们总是想要避开不确定性
对未知事物感到不安是人类的天性。来自新罕布什尔州的企业主管教练罗宾·巴克利（Robin Buckley）博士解释道：“在人类的祖先眼里，不确定性就代表着危险，一定要尽力避开。”如果山洞里的光线十分昏暗，无法判断里面是否潜伏着一只饥饿的剑齿虎，那么最好的办法就是避开。
我们避开未知事物的本能是如此强烈，以至于我们宁愿忍受熟悉事物带来的痛苦，也不愿意尝试未知的新事物。一个英国研究的例子很好的说明这一点，根据结果显示，与得知自己有 50% 的概率遭受痛苦电击的情况相比，人们在得知必定要遭受电击的情况下反而显得更轻松自在。
为何要拥抱广阔的未知世界
显然在某些情况下，坚持熟悉的模式是明智的做法。没人会认为在深夜回家时，应该选择黑漆漆的荒废小路，而不选择光线充足的日常路线。但罗宾·巴克利博士说道：“如果我们有能力去探索，却局限于固有的习惯或模式，那么即使这些习惯或模式是好的，也会限制我们的成长、发展或创造力。”
巴克利博士说道：“若能学会冷静应对未知的情况，便有机会遇见意料之外的人和事物。”芝加哥大学的一项研究表明，不确定性可以激发动力，进而助你获得成就。有些理论认为，冒险行为会令人感到兴奋，而兴奋感则会激发我们的动力。
拥抱未知事物更大的好处在于，接受未知事物这件事会越做越轻松。纽约市的临床心理学家迈克尔·安布罗斯（Michael Ambrose）博士说道：“直面充满不确定性或挑战性的情况，有助于维护我们与生俱来的警报系统，让我们在未来获得更多的机会。”简而言之，我们可以在接受未知事物的过程中培养胆量、增强自信。
坦然接受不确定性的存在
要相信不确定性会带来好结果这件事情，说得容易但做起来难。但我们可以为接受各种可能性做好准备。以下是几个关键：
1. 跳出僵化的思维模式
心理治疗师莫莉·埃利亚索夫解释道：“当人们陷于二选一的思维时，对未知事物的焦虑感可能会加剧。”比方说，你对工作失去了热情，但这份工作可以在家办公，这点倒挺合你的心意。于是，你在做选择时会感觉自己陷入了两难的境地，要么做自己不喜欢的工作，要么就得费心找一份不需要坐班的新工作。
但实际上，这并不是唯一的两个选项。埃利亚索夫说：“你其实可以将这两个选项细分为多个类别，而这能让你发现更多的可能性，并掌控自己的选择。”比方说继续从事现在的工作，可以把工作重心放在能带来更多成就感的任务上，或者与团队成员建立更紧密的关系，以此促使自己进步。如果决定另谋他职，则可以在换工作之前先参加一些提升技能的课程，提高自己的市场竞争力。这样看来，不确定性是不是并不令人恐惧，反倒有些激动人心了？
2. 回顾自己的经历
与其担心能否处理好新状况，不如回想一下以前如何克服困难，比如你在疫情期间如何掌控生活。巴克利博士说：“如果你足智多谋、积极乐观，就要好好利用这些优点。既然这些优点曾助你度过难关，未来你就还能靠它们继续乘风破浪。”
此外，回顾那些曾帮助你获得成功的特质要比喊喊“我能行”之类的口号有效多了。巴克利博士解释道：“这是因为你的特质给大脑提供了确实的证据，证明你已具备应对挑战的能力。”尽管进入了未知的领域，你也会清楚地意识到，这些都是曾经历过、克服过的困难，而这次你也一样能做到。
3. 拆解任务
当你面临着一项艰巨的任务，却无从下手时，就会要面对不确定性所带来的焦虑。心理治疗师埃利亚索夫建议，这时可以把这项任务拆解成一个个小任务，再画一张路线图，把这些小任务串联起来，并集中精力按时完成小任务。她解释道：“你会在完成每个任务后体会到成就感，并从中获得更多的掌控感和确定感。”此外，在你陷入困境的时候，这种视觉辅助手段还能帮助你保持清醒、稳步前进。
4. 善待自己
如果有个孩子告诉你，他正为某件事感到担忧，你会怎么做？你应该不会给他灌输各种最坏的情况，也不会滔滔不绝地跟他唠叨这件事情有多困难。埃利亚索夫建议，对待自己也要这般温柔体贴。
和你信任的人聊聊你的担忧，想想可能出现的好结果。允许自己暂时转移注意力，做做放松的事情，不论投篮或是看看 YouTube 搞笑视频都好。埃利亚索夫说：“告诉自己一切都会好起来，其实是在否定自己的感受，这不是解决问题的关键。寻求支持、缓解恐惧才是正确的做法。”这么做不但能使内心平静，还可以让思维变得清晰，进而使问题解决起来更加轻松。
5. 专注当下
其实焦虑的当下根本没有发生任何糟糕的事情，因此对未来感到恐惧，说明大脑正急于眺望未来，而不是专注当下。巴克利博士喜欢每晚列一份清单，写下当天给她带来快乐的三件事，她用这种方式训练自己专注当下。她说道：“为了每晚列出这份清单，你会一整天都在不由自主地寻找三件使你快乐的事情，这件事情可以很简单，比如看到瓢虫在窗户上爬行，或者早上一醒来狗狗就舔你的脸。这么做能提高专注当下、控制思绪的能力，最终帮助你控制自己的情绪。”
虽然墨西哥之旅能否成行或者马拉松比赛会不会泡汤并不由你说了算，但是对待结果的态度却完全由你决定。
文字：Marygrace Taylor；插画：Davide Bonazzi