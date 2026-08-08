近年来的历史已经非常清楚地表明，没人能够预知未来，灵媒或许会通过某种方式知道你要收养狗狗，但对于预知未来也是无能为力。大多数人都刚刚经历了有史以来最出乎意料且难以预测的一年半，也因此变得更加坚强。但生活依然充满了变数，下个月能不能和朋友一起去墨西哥旅行？能进入哪所学校的研究院？参加马拉松比赛的计划会不会泡汤？未来的每一刻都不可避免地充满了不确定性。

因此，学会从容自在地面对不确定性，可以帮助你克服焦虑，你甚至可以将其转化为动力，让遥不可及的目标得以实现。纽约的一名心理治疗师莫莉·埃利亚索夫（Mollie Eliasof）说道：“世上唯一不变的真理就是万物都在不断变化。越清楚地认识到这一点，就越会对变化感到越兴奋，仿佛变化为生命注入了新活力。”