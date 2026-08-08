学会独处，用运动和户外活动来提升自己
训练
独处并不意味着孤独。如何高效利用独处时间，令身心受益？快来了解一下。
有时候，最棒的事情莫过于一个人一整晚赖在沙发上看电视，想看什么就看什么；或者是取消团体训练项目，独自来一场真正的长距离越野跑。但主动选择独处，和被动独处且感觉孤独，完全是两码事。
闻名世界的医学杂志《柳叶刀》近期发表的一篇综述指出，感觉孤独是人在独处时自然产生的副作用，尤其是在被迫独处的情况下。对于一些人来说，这种孤独感可能会导致焦虑、抑郁等心理健康问题。如果你也面临上述问题，大可不必担心，因为你并不是孤例。
人类是天生的社会性动物，我们的身心都需要来自亲友的慰藉。 作为神经科学家的 Stephanie Cacioppo 博士，也是思维与孤独研究的专家。他指出，我们 860 亿个大脑神经细胞和整个社交圈在共同发挥作用，帮助我们茁壮成长，提升思考效率并取得更出色的工作业绩。至于我们的心情？临床心理学家 Sari Chait 博士补充道，社交活动也会影响我们的心情。所爱的人能够让我们感觉备受关怀，精神更加振奋。研究表明，我们与亲友的社交联系越多，情绪健康状况就越好。
这并不意味着独处时光都是令人不快的，有时候独处也可以是一种奢侈的享受。Chait 博士说：“沉下心来享受独处时光，能够更好地专注于自我和自己的需求。" 而拥有更多独处的时光，会让你有机会去重拾尘封已久的旧爱好，将目光投向新的目标，然后去锻炼必要的应对技巧，乃至建立更健康的人际关系。同时，一旦摆脱外界的噪音干扰，你就能更好地沉淀身心，从中受益匪浅。
接下来，就让我们来看看独处是如何为你带来好处的。
多多运动
研究表明，运动能够促使身体分泌令人愉悦的荷尔蒙，有助于缓解孤独或悲伤的感觉。而心理学博士 Hillary Cauthen 认为，当你独自去运动的时候，你将有“专门的机会去探索什么对你的身心和情感需求是至关重要。”
同时他还进一步建议，我们应该坚持运动，并且最好每周让自己有几次训练时不戴手表或耳机。当你运动的时候，不妨观察身体或是周遭世界至少 5 个独特的事物，例如，留意自己的呼吸、跑步沿路遇见的松鼠，或是做平板支撑时核心肌群所感受到的强度。这样做，可以让运动感觉更充实，甚至有助于纠正自己可能忽略的姿势问题。
走向户外
你可能听说过，亲近大自然有利于改善你的心理健康状况，并提升注意力及缓解压力。而研究表明，独自一人走近大自然效果更佳。为什么这么说呢？远足的独旅者或许已经发现，良好的户外活动可以为你带来不受任何干扰的空间和时间，助你进一步理清思绪，树立未来目标。
不妨尽可能多去户外活动，制定运动计划，或者哪怕只是在阳台或院子里也行。此外，也要尽可能多去散步，速度快慢无所谓。同时，注意留心观察自然界各种迷人的景物：流水、头顶的行云、令人印象深刻的参天大树。还有研究表明，自然景观一定程度上能够激发人们心中深深的敬畏之情，令人受益匪浅——欣赏各种风景还有助于强化这种积极影响。
重拾昔日爱好
Cacioppo 博士说，当你热爱某个事物时，哪怕只有独自一人，与人际交往相关的大脑区域也会得到刺激。因此，在你觉得有些孤独或失落的日子里，拿起久违的画笔或全身心投入之前被暂时搁置的创作，可以帮助你更深入地认识自己，在未来更好地与他人相处。
每周至少抽出 20 分钟的时间专注在某项活动上。即使一开始不太顺利，也要坚持下去。随着活动逐渐展开，你就可以挥手告别孤独感。从零开始尝试新鲜事物，比如烘焙或学习外语，也有同样收效。
当你犯错时，要知道错误总是不可避免的，不妨对自己宽容一些。每次取得成功时，更要记得表扬自己，即便是像烤出一只美味的面包或是写出一篇精彩佳作这样的日常小事也算。除此之外，独处还有什么好处？答案很简单：没有人会来对你指手划脚，更不会一口气吃光你刚出炉的面包。