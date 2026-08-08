闻名世界的医学杂志《柳叶刀》近期发表的一篇综述指出，感觉孤独是人在独处时自然产生的副作用，尤其是在被迫独处的情况下。对于一些人来说，这种孤独感可能会导致焦虑、抑郁等心理健康问题。如果你也面临上述问题，大可不必担心，因为你并不是孤例。



人类是天生的社会性动物，我们的身心都需要来自亲友的慰藉。 作为神经科学家的 Stephanie Cacioppo 博士，也是思维与孤独研究的专家。他指出，我们 860 亿个大脑神经细胞和整个社交圈在共同发挥作用，帮助我们茁壮成长，提升思考效率并取得更出色的工作业绩。至于我们的心情？临床心理学家 Sari Chait 博士补充道，社交活动也会影响我们的心情。所爱的人能够让我们感觉备受关怀，精神更加振奋。研究表明，我们与亲友的社交联系越多，情绪健康状况就越好。



这并不意味着独处时光都是令人不快的，有时候独处也可以是一种奢侈的享受。Chait 博士说：“沉下心来享受独处时光，能够更好地专注于自我和自己的需求。" 而拥有更多独处的时光，会让你有机会去重拾尘封已久的旧爱好，将目光投向新的目标，然后去锻炼必要的应对技巧，乃至建立更健康的人际关系。同时，一旦摆脱外界的噪音干扰，你就能更好地沉淀身心，从中受益匪浅。



接下来，就让我们来看看独处是如何为你带来好处的。