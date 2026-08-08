虽然像塞雷娜和莎拉妮这样的杰出女性运动员正在努力打破藩篱，但现实是，女性在体育界依然是未被充分代表的少数群体。女子体育基金会的一份关于 7 到 13 岁女孩的报告显示，女孩开始参加体育运动的时间晚于男孩。在青少年中，女孩参加体育运动的几率比男孩小 15%。而那些参加体育运动的女孩在 14 岁时退出的几率几乎是男孩的两倍。加拿大女性与体育组织近期的一份报告称，在坚持运动的女孩中，每 3 个里就有 1 个会在十八九岁的时候放弃体育运动，而在男孩群体中这个比例是 10 个里面才会有 1 个。



那到底为什么会这样呢？这是因为，从蹒跚学步到进入大学，女孩和运动员的光辉荣耀之间始终隔着重重障碍，从她的身体变化到社会对她潜力的评价，无不在影响着她。



以生理因素为例，堪萨斯大学体育和运动心理学实验室主任玛丽·弗莱（Mary Fry）博士指出，男孩有时会随着肌肉增长、声音变沉和胸毛生长而感到更加自信，而女孩则可能会因为胸部发育、月经初潮和荷尔蒙分泌而变得更加忸怩和不自信，这可能会导致女孩们不愿参加体育运动。她补充说：“社交媒体是滋生比较心理和自我怀疑的温床，可能会让女孩和男孩倾向于当场外观众，而不是上场成为别人眼中的焦点。”

家庭相处模式和性别刻板印象也起到了一定的作用。女子体育基金会分管研究和教育的副总裁凯伦·伊索克森-希维尔（Karen Issokson-Silver）说：“父母那一辈通常对女孩最初与体育运动的关系影响最大，而许多家庭往往并不像对男孩那样，重视女孩的体育锻炼。在一些家庭中，当孩子还年幼时，父亲会更多地和儿子扔球玩，而不是和女儿。”如果没有家庭的支持，女孩对体育运动的兴趣可能会产生得比较晚，甚至根本就不会。

此外，还有文化方面的影响。南加州大学和普渡大学的一项研究表明，关于体育运动的电视报道中，女子运动平均只占 5%，而男子运动却占到了 95%。在许多运动项目中，男运动员的工资比女运动员要高 15% 至 100%。凯伦·伊索克森-希维尔表示，这传达出了一个讯息，尤其是让易受影响的儿童感觉到，女运动员不怎么重要或有价值。她说：“由于退出率较高以及女教练稀缺，女孩并不像男孩那样有很多强大的同性别运动员榜样，这就成了一种恶性循环。”

