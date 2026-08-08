让你的女儿爱上运动
训练
在体育运动中，性别差异确实存在。但如果你的女儿需要些激励来帮助她动起来，可以试试专家们的建议。
现在是 2021 年。美国诞生了一位女性副总统，全球首屈一指的银行集团迎来了一位女性首席执行官，奥斯卡有两位女性获最佳导演提名，其中一位抱得了小金人。未来属于女性，然而体育界则又另当别论。
女子运动面临的挑战
虽然像塞雷娜和莎拉妮这样的杰出女性运动员正在努力打破藩篱，但现实是，女性在体育界依然是未被充分代表的少数群体。女子体育基金会的一份关于 7 到 13 岁女孩的报告显示，女孩开始参加体育运动的时间晚于男孩。在青少年中，女孩参加体育运动的几率比男孩小 15%。而那些参加体育运动的女孩在 14 岁时退出的几率几乎是男孩的两倍。加拿大女性与体育组织近期的一份报告称，在坚持运动的女孩中，每 3 个里就有 1 个会在十八九岁的时候放弃体育运动，而在男孩群体中这个比例是 10 个里面才会有 1 个。
那到底为什么会这样呢？这是因为，从蹒跚学步到进入大学，女孩和运动员的光辉荣耀之间始终隔着重重障碍，从她的身体变化到社会对她潜力的评价，无不在影响着她。
以生理因素为例，堪萨斯大学体育和运动心理学实验室主任玛丽·弗莱（Mary Fry）博士指出，男孩有时会随着肌肉增长、声音变沉和胸毛生长而感到更加自信，而女孩则可能会因为胸部发育、月经初潮和荷尔蒙分泌而变得更加忸怩和不自信，这可能会导致女孩们不愿参加体育运动。她补充说：“社交媒体是滋生比较心理和自我怀疑的温床，可能会让女孩和男孩倾向于当场外观众，而不是上场成为别人眼中的焦点。”
家庭相处模式和性别刻板印象也起到了一定的作用。女子体育基金会分管研究和教育的副总裁凯伦·伊索克森-希维尔（Karen Issokson-Silver）说：“父母那一辈通常对女孩最初与体育运动的关系影响最大，而许多家庭往往并不像对男孩那样，重视女孩的体育锻炼。在一些家庭中，当孩子还年幼时，父亲会更多地和儿子扔球玩，而不是和女儿。”如果没有家庭的支持，女孩对体育运动的兴趣可能会产生得比较晚，甚至根本就不会。
此外，还有文化方面的影响。南加州大学和普渡大学的一项研究表明，关于体育运动的电视报道中，女子运动平均只占 5%，而男子运动却占到了 95%。在许多运动项目中，男运动员的工资比女运动员要高 15% 至 100%。凯伦·伊索克森-希维尔表示，这传达出了一个讯息，尤其是让易受影响的儿童感觉到，女运动员不怎么重要或有价值。她说：“由于退出率较高以及女教练稀缺，女孩并不像男孩那样有很多强大的同性别运动员榜样，这就成了一种恶性循环。”
专家支招
参加体育运动的孩子会收获很多方面的好处。最近的《女孩和体育运动影响报告》表明，与同辈的非运动员相比，参加体育运动的女孩在各个年龄段都更有自信，平均学分绩点也更高。还有其他研究表明，在青少年时期参加体育运动，有助于改善身心健康，提高对身体形象的满意度，增加发展社会关系的机会，提升领导技能。此外，希维尔说：“参加体育运动的年轻女孩更有可能养成终身运动的习惯，从而为更健康的未来打好基础。”这也是意料之中的事。所以，体育运动真的很重要。
为了我们生命中的那些女孩，我们所有人都有责任做得更好，而且我们完全可以做到。实际上，那根本没有多难！想要开始行动起来？只需参考以下秘籍，即可引导女孩们参加体育运动，并让她们越来越喜欢运动。
创造环境，给予支持
运动治疗与公正中心的创始人梅根·巴特利特（Megan Bartlett）曾协助 Nike 制定了《女孩运动教导指南》。她表示，在体育运动这件事情上，家长的言传身教，可以让一个女孩对体育运动的态度发生巨大转变。梅根·巴特利特说：“你越活跃，谈及体育活动时使用的语言越积极，像是‘我今天可以跑步，真是太开心了！’，她就越有可能在自己身上产生正面的联想。”玛丽·弗莱博士补充道：“陪孩子一起玩也同样重要。所以无论女孩今年 3 岁还是 13 岁，都要让她自己挑选一项活动，这样她会玩得更开心，然后陪着她一起出去玩。”
此外，要确保你女儿的运动装备齐全，包括有助她活动自如的运动内衣、鞋子和衣服。在她训练和比赛时，尽可能多地到场为她加油喝彩，带她去看高中或大学的女子比赛，并像谈论她的课程或朋友一样谈论体育运动。希维尔表示，这一切步骤都可以鼓励她把体育运动看做是生活中非常自然和激动人心的一部分，并让她多一丝信心坚持下去。
找一位用心的教练
希维尔指出：“如果女孩们感觉不到教练的接纳、支持和重视，那么她们即使热爱这项运动，也可能会放弃。”她建议，找一个好教练，为孩子未来的成功铺路，好教练会将每个女孩视为独立的个体而不只是队里的一员，并和她们建立良好的关系，让她们可以坦率直言，还会对她们的坚持和努力明确表示赞赏。此外，好教练还有一个特点，他们相信，胜利并不意味着一切。女子体育基金会研究了指导女孩最有成果的教练类型，研究人员发现，那些教练中的佼佼者在向团队提出挑战的同时，会注重乐趣和技能发展，而不是一心只顾赢得比赛。
如果你对学校或所在社区的某个运动项目感兴趣，弗莱博士建议，附近或当地线上小组若有家长的孩子现在或曾经是这个团队的成员，可以和他们聊一聊。青少年体育信托基金会国际部的总负责人薇芙·霍尔特（Viv Holt）也曾参与 Nike《女孩运动教导指南》的制定，她表示：“亲自观看训练也是个不错的主意，可以去看看教练如何跟女孩们打招呼，如何在整个训练过程中和她们互动，以及训练如何收尾。”她补充，更好的办法是和教练交谈，他们和你的互动方式，在很大程度上可以反映他们会怎样和你的女儿进行互动。
培养对待竞争的正确意识
弗莱博士表示，如果硬是要求女孩表现得比队友或对手更好，可能会让她感觉自己承受的压力大于得到的支持，这会导致她排斥体育运动。不要拿她和别人作比较，而要教她和自己竞争。
“要提醒她，别人的表现如何并不在她的掌控范围内，但她完全可以决定自己每天的努力程度。”弗莱博士说道。鼓励她设定个人目标，比如练习发球或击球，这样她就能看到自己的进步。即使是很小的进步也要表扬她，让她体会到真正的努力所换来的回报，并为此感到自豪。
和平教练咨询的创始人戴安娜·库塔亚（Diana Cutaia）建议：“多说‘我喜欢你努力的样子’或‘看到你在进步真是太棒了’这样的话，强调取得的进步而不是结果。这可以在运动时增添乐趣，减少压力。”
注重价值和肯定
孩子能否坚持运动，取决于他们是否觉得自己在团队中有价值，对女孩来说更是如此。希维尔说：“即使单就体育运动本身来说，她们的技术不够好，那也没关系，只要她们在比赛中贡献出自己的力量并因此感受到认可，就足够了。”
指导有方的教练已经在这样做了，而且还会通过予以肯定来让孩子加倍感受到认可。希维尔建议，提醒孩子，别的女孩是如何向她寻求支持或让她帮忙解决问题的，或者告诉她，当球队落后时，她热情饱满的精神总是能鼓舞士气。此外，戴安娜·库塔亚补充道，不仅要在她表现出色的时候为她鼓掌，也要在她陷入困境的时候为她加油，以表明你关心的是她，而不是她的表现。
养成良好心态，迎接长期挑战
弗莱博士称，一些研究表明，女性比男性更有可能成为完美主义者，而这些倾向很有可能从童年就开始了。教女孩正确对待犯错，无论是在比赛中犯规还是失误，犯错都是生活中再正常不过的事，而且也是学习和进步的关键所在。
第一步：让她在你的帮助下相信自己不怕犯错。巴特利特建议，把勇敢这个词加到你的常用词典里，每当你看到她或她的队友尝试新事物或冒险去做一件事情时，比如从很远的距离投球，就要加以称赞。
薇芙·霍尔特说：“当错误已铸成的时候，不仅要谈论错误，还要从更大的层面上来谈。一个人哪怕做对了 20 件事情，也会反复纠结于自己做错的那一件，这是人之常情，即使是孩子也不例外。”她补充道，“要鼓励她反思错误，并把错误当做是成长的机会，然后把关注点转移到她做过的所有具有积极意义的事情上。此外，在你犯错的时候，用同情的态度细数自己的小错误，这样做也会有所帮助，因为这是在反复告诉孩子，犯错没什么大不了的。”
最后，除非孩子个人真的跟教练合不来，否则不要让她放弃。巴特利特表示，上场时间不够多，感觉技术不如队友，或者不喜欢这项运动，几乎所有此类问题都可以通过重新定义“胜利”而得到解决。她说：“突出强调她提升的技能、结交的新朋友，并从这些方面出发，帮助她设定在团队最后几周的目标。”
巴特利特说：“坚持到赛季结束，可以获得很多勇气和自我效能感，即使女孩们以后选择不同的体育活动，这些收获依然是宝贵的财富。”女孩们坚持不懈的毅力，可能会成为永远改写女子运动成绩和体育界未来的关键因素。
文字：Charlotte Jacobs
插画：Kezia Gabriella