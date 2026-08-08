

如果你想提高每周的里程数，恢复跑也可以起到一定作用。Fitzgerald 教练表示，我们可以用一种简单的方法来提高训练量：增加跑步天数，并以恢复跑作为起步。他说：“增加的整体里程数会给你带来新的压力，你会希望尽可能安全地完成跑步目标。”这就意味着在开始时要放慢速度且距离要短。



当你状态变得更好后，可以减少轻松跑的天数。 Fitzgerald 教练说：“当你在跑步这条路上不断进阶时，你所需的恢复日会越来越少。但即便是竞技跑者也要在每周至少留出一天的时间作为恢复日，在这一天相对减少跑步里程数，并放慢跑步速度，以更舒适的配速开跑。”比如埃鲁德·基普乔格，虽然他一直是史上速度最快的马拉松运动员，在 42.195 公里中的配速能够保持在每公里 2 分 50 秒左右，但他仍然会以每公里近五分半的配速进行 10 公里的慢速恢复跑。



每个人都必须进行恢复跑吗？这当然不是必须的。你也可以随心畅跑。但是如果你每次跑步的配速都一样且没有快慢之分，那么你能收获的效果以及对跑步的热情可能也不会那么尽如人意。就算坚持跑下去，你能攻克的里程数也非常有限。



恢复跑训练可以让你的身心以不同的方式得到放松，还可能会逐渐增加你外出跑步的时间。而正如 Ftizgerald 教练所言：“让跑者变得更出色的有效方法之一就是多跑，那么你跑得越多，就会越出色。”