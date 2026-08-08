巴西女足变革正当时
人物
女足在巴西以及全世界都经历了哪些变化？且听巴西足球精英运动员安德烈莎·阿尔维斯（Andressa Alves）娓娓道来。
虽然索菲亚（Sofia）只有 14 岁，但是她已经感觉到女子足球领域悄然发生的变化。
在巴西圣保罗的一间足球俱乐部更衣室里，她和队友们坐在一起，谈论 2019 年首次在巴西国家电视台上播出的足球锦标赛。
“这次经历真的很棒，我甚至无法用言语来形容”，索菲亚说道，“一开始，有些人甚至连什么是「女子足球」都不知道。‘女性也能踢足球？不可能的。’但是接下来，所有人都开始关注女足。”
关注度渐增
她们一路走来并不容易，但去年夏天的法国锦标赛带来了改变。对她们和许多其他人而言，这次的锦标赛是一个转折点，在某些方面已经引发了「涟漪」效应，这对于女足的发展大有裨益。全世界有超过 10 亿人观看了该赛事， 创下了纪录。然而，这一势头仍在继续。
锦标赛结束后的几个月里，女子职业联赛的平均到场观众人数也随之上升，其中还有些创下了国际女足赛事和女足俱乐部赛事的观战人数之最。2019 年 11 月 16 日在圣保罗举行的赛事就是其中之一，当天有 28,609 位观众到场观看了科林蒂安（Corinthians Paulista）女子足球俱乐部的主场比赛，这是首次在男子足球场里举办的女足赛事。索菲亚、盖比（Gabi）和尼科利（Nicoly）当时就坐在看台上，见证了可与男子赛事相媲美的上座率。
25,218 人
8 月 11 日
波特兰荆棘女足对战北卡罗来纳勇气
波特兰普罗维登斯公园球场
49,504 人
8 月 29 日
美国队对战葡萄牙队
费城林肯金融体育场
77,768 人
11 月 9 日
英格兰队对战德国队
伦敦温布利球场
20,029 人
11 月 9 日
澳大利亚队对战智利队
悉尼西澳银行球场
30,661 人
11 月 9 日
里昂对战巴黎圣日尔曼
里昂卢米埃尔球场
38,262 人
11 月 17 日
托特纳姆热刺对战阿森纳
伦敦托特纳姆热刺球场
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波特兰普罗维登斯公园球场
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8 月 29 日
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77,768 人
11 月 9 日
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20,029 人
11 月 9 日
澳大利亚队对战智利队
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11 月 9 日
里昂对战巴黎圣日尔曼
里昂卢米埃尔球场
38,262 人
11 月 17 日
托特纳姆热刺对战阿森纳
伦敦托特纳姆热刺球场
这一切对索菲亚和她的队友而言无疑是一种认可。
12 岁的尼科利是佩拉多（Pelado Rea ） 队的守门员。她说：“人们观看女足比赛的时候会感叹，‘哇，原来女性的足球水平堪比男性啊’。”
改变始于家人
索菲亚和队友盖比及尼科利非常清楚女孩们在踢球和看球时面临的挑战。她们会经历只有男性上场踢球的公园、他人异样的目光、“你是男孩吗？”等质疑。最后，她们加入了圣保罗地区唯一的私人女子足球俱乐部——佩拉多。
佩拉多女子足球俱乐部创始人朱莉娅·韦尔盖洛（Júlia Vergueiro）表示，最需要改变的是巴西父母的思想。家人通常是女性从事这项运动最大的拦路虎。长期以来，大人们会将足球送给男孩，而将洋娃娃送给女孩。她说，女足赛事的播出就是观念转变的体现。
朱莉娅说：“以前，如果父母认为只要自家女儿有踢足球的想法，他们就不愿让别人知道。但现在不同了，他们会在上班的时候和其他人聊天，‘你看到安德烈莎的进球了吗？你注意到那个动作了吗？’他们还会说，‘我女儿也踢足球，她希望变得像安德烈莎一样优秀！’现在他们会为这件事而感到骄傲。”
2011 年朱莉娅创办佩拉多俱乐部时还在银行业工作。2013 年，尽管她父母担心，女足事业既不赚钱也不稳定，她还是全职投入到俱乐部的事务中。后来，电视台开始播放女足赛事，这意味着朱莉娅现有的球员有朝一日都可以效力于巴西国家队或世界级足球豪门俱乐部。如今，越来越多的女孩们开始期盼这一天的到来。朱莉娅表示，去年夏天锦标赛后的几个月里，俱乐部的注册人数已经翻了一番。佩拉多女子足球俱乐部很快将在圣保罗的其他地方开设分支机构。
朱莉娅说：“对我而言，对比我小时候崇拜的足球偶像，就能明显地看到现在女足所取得的长足发展。如果以前有人问道，‘你是受哪位足球运动员的启发开始踢足球？’我敢肯定自己唯一能想到的就是男性球员。但如果现在你问佩拉多女子足球俱乐部的女孩们，她们会回答，‘ 安德烈莎·阿尔维斯或阿德里亚娜。’”
未来可期
像安德烈莎和阿德里亚娜这样的球员了解女足发展面临的困难，她们正以一己之力推动着女足的变革。去年夏天以来，这种变革已经在巴西和其他国家悄然发生。除了效力于巴西国家队外，这两位球员还分别效力于罗马体育联合会（Associazione Sportiva Roma）（该球队才加入女足赛事第二个赛季）和科林蒂安斯女足俱乐部。
安德烈莎是巴萨的首位巴西女足球员，她说：“通过我的故事，巴西女孩们能够相信自己终有一天也可以为欧洲的足球豪门踢球。我的主要目标就是在每个效力过的俱乐部里留下属于自己的传奇，为其他女孩们开拓道路。”
这一股势头和「涟漪」效应如何才能持续？ 安德烈莎认为，其中一个途径，就是加入到支持和观看女足赛事的行列中。
她说。盖比、尼科利和索菲亚蓄势待发，准备肩负起重任。
“人们已经看过职业女子运动员在踢球，将来，他们会看到更多年轻的女孩子驰骋赛场。” 尼科利说，“大家会看到女足有着光明的未来。”
“我们就是未来，并且正全力为此拼搏。” 索菲亚补充道。
本文发布于 2019 年 11 月。