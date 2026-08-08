虽然索菲亚（Sofia）只有 14 岁，但是她已经感觉到女子足球领域悄然发生的变化。

在巴西圣保罗的一间足球俱乐部更衣室里，她和队友们坐在一起，谈论 2019 年首次在巴西国家电视台上播出的足球锦标赛。

“这次经历真的很棒，我甚至无法用言语来形容”，索菲亚说道，“一开始，有些人甚至连什么是「女子足球」都不知道。‘女性也能踢足球？不可能的。’但是接下来，所有人都开始关注女足。”