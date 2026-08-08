走捷径的风险

我们理解你的时间宝贵，在已经难抽出时间去做正式训练的情况下，你可能认为没必要再多花几分钟来为训练热身。但这总比失去动力、强忍肌肉紧张或抽筋要来得好，因为这些情况可能导致扭伤、拉伤或造成严重酸痛。翰丁顿学院运动科学高级临床教授米歇尔·奥尔森（Michele Olson）博士表示，如果跳过热身环节直接进入训练，以上所有问题都有可能发生。

米歇尔·奥尔森博士解释说：“这是因为包括肌肉和心脏在内的所有身体组织和器官都需要获取更多营养丰富的充氧血液以加强循环，这样才能在训练期间正常运作。通过热身提高供氧量还有助于避免头晕和心律不齐。”她还补充心律不齐不一定是异常情况，但长期而言对心脏不利。

另外还有一个问题也需要严肃对待。运动表现治疗专家大卫·里维（David Reavy）指出：“在肌肉紧张的情况下进行训练会影响身体协调性，进而导致身体主肌群的运动控制能力下降。”举例来说，我们这些整天坐在办公桌前的人群往往会髋屈肌紧绷，而髋屈肌紧绷可能导致骨盆轻微前突，也就是我们常说得骨盆前倾。在跑步和举重训练期间，骨盆前倾会使腹肌和臀大肌处于无力状态，让所有努力大打折扣。