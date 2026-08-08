禅师畅跑日本山间小径，用脚步追寻澄澈之心
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对于清水由海（Yukai Shimizu）来说，心灵修炼和畅快地奔跑并不冲突，而是相得益彰。
最近更新：2021年9月13日
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“运动不信极限”系列，带你走近在运动中不懈追寻个人意义的运动员。
长野街民都知晓清水由海拥有双重身份，既是每天清晨向他们亲切问好的友善跑者，也是当地善光寺里的一位禅师。虽然有些人听说由海既是虔诚的禅师又是忠实的跑者后，觉得十分惊讶，但他本人却认为自己生活中的这两部分是相辅相成的。
由海跑步的原因是有重大的意义。作为禅师，他经常要为遇到困难的社区成员提供建议，这是他肩上沉甸甸的责任。虽然他有时会质疑自己能否胜任这个职位，但是跑步赋予他自我聚焦的能力，助他强化自我意识。由海说：“有些人的问题难以解决，如果我内心充实，就可以帮助他们接纳悲伤或面对困难。”由海利用跑步来摆脱自我怀疑，同时他的经历也在帮助他人走出自我怀疑。
此外，跑步也是由海与大自然保持紧密联系的一种方式。他的跑步路线位于长野的山间小径，风景如画，优美动人。每次抵达山顶时，壮丽的自然美景都令他叹为观止。由海表示：“跑步能让我欣赏到世界上最美的风景。”
如今 46 岁的由海每天都会坚持跑步，以此来享受和欣赏自己所热爱的事物。由海会和家人一起围着桌子吃饭，一边喝啤酒一边看比赛，全身心地享受当下。“作为禅师，我认为跑步也是一种修行，让我活在当下。这本身就是佛教的教义，同时也令我受益良多。”
在上方影片中，由海分享了自己的故事，以切身体验证明畅快奔跑和追寻澄澈之心，其实并没有什么不同。
文字：Nickolaus Sugai
摄影：Will Goodan
影片：Mackenzie Sheppard
发布时间：2020 年 10 月