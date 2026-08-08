如今 46 岁的由海每天都会坚持跑步，以此来享受和欣赏自己所热爱的事物。由海会和家人一起围着桌子吃饭，一边喝啤酒一边看比赛，全身心地享受当下。“作为禅师，我认为跑步也是一种修行，让我活在当下。这本身就是佛教的教义，同时也令我受益良多。”

在上方影片中，由海分享了自己的故事，以切身体验证明畅快奔跑和追寻澄澈之心，其实并没有什么不同。