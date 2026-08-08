PG 2
从容应对复杂战局
支撑力出众的固定带帮助双足在各种步法和转向之间平稳过渡，另有 Nike Zoom Air 缓震配置灵敏响应迅捷而专注的每一步。
PG 2
全场疾速
Zoom Air 缓震配置，为场上的你提供源源不断的灵敏响应性能。
顺滑贴合
半掌内靴结构令双足享有稳固的平顺贴合感。
锁定支撑
动态调节的前足固定带系统，牢牢锁定双足。
“前足锁定设计让我锐不可挡，轻松掌控多种角度和场上位置，自如做出正确反应。”—— 保罗·乔治
设计揭秘
PG 2
不管情境如何变化，保罗·乔治在场上攻防兼备的需求从未改变过。鞋类设计师托尼·哈德曼恰到好处地秉持这一宗旨，在大获成功的 PG 1 基础上再进一步打造全新鞋款，让这位年轻前锋在赛场上大放异彩。
稳固防守
保罗·乔治参加比赛需要舒适非凡且支撑出色的运动鞋。为增强支撑力，哈德曼在前足增加了一个弹性区域，能够灵活适应保罗·乔治脚步的移动。然后，他还在弹性区域上增添了动态鞋翼，进一步提高支撑力。“鞋款带来了类似 PG 1 的出色贴合感，”哈德曼说道，“而且还消除了固定带无法妥帖包覆窄脚的问题。”
迅疾进攻
哈德曼及其团队想把 Nike Zoom Air 缓震配置增大到 10 毫米，从而提高保罗·乔治前足的灵敏响应能力。“我们保留了 PG 1 的舒适鞋垫，营造舒适体验；Zoom 缓震配置直接搭载于鞋垫之下，并与橡胶相连。因此，他正好踩在了缓震配置上。”
设计揭秘
PG 2
不管情境如何变化，保罗·乔治在场上攻防兼备的需求从未改变过。Nike 设计师 Tony Hardman 恰到好处地秉持这一宗旨，在大获成功的 PG 1 基础上再进一步，设计出能突显这位年轻前锋酣畅淋漓的比赛表现的鞋款。
稳固防守
保罗·乔治参加比赛需要舒适非凡且支撑出色的运动鞋。为增强支撑力，Tony Hardman 在前足增加了一个弹性区域，能够灵活适应保罗·乔治脚步的移动。然后，他还在弹性区域上增添了动态鞋翼，进一步提高支撑力。“这样就能舒适贴合双足，类似于 PG 1，”Hardman 说道：“而且它还消除了瘦脚因固定带包覆过松带来的问题。”
迅疾进攻
Tony Hardman 及其团队想把 Nike Zoom Air 增大到 10 毫米，提高前足的响应能力：“我们保留了 PG 1 的柔软鞋垫以保证舒适性，鞋垫下面就是 Zoom 气垫，气垫下面是橡胶外底。因此，他的脚直接踩在缓震配置上。”