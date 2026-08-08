保罗·乔治参加比赛需要舒适非凡且支撑出色的运动鞋。为增强支撑力，Tony Hardman 在前足增加了一个弹性区域，能够灵活适应保罗·乔治脚步的移动。然后，他还在弹性区域上增添了动态鞋翼，进一步提高支撑力。“这样就能舒适贴合双足，类似于 PG 1，”Hardman 说道：“而且它还消除了瘦脚因固定带包覆过松带来的问题。”