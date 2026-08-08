如若不在赛场征战，保罗·乔治很可能会在湖边钓鱼。“他身上有一种双重性，”Hardman 说，对于保罗·乔治而言，能在设计中展现自己的爱好、展现自己最有意义的经历，这一点至关重要。因此，团队结合了以钓鱼为灵感的细腻设计元素，并融入他女儿的生日、棕榈谷和印第安纳州的区域号码。右鞋装点形如钛棒的条纹，追忆他 2014 年受伤后勇敢踏上的康复之旅。简洁翻毛皮彰显他在赛场之外的出众风范。