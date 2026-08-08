PG 1
全场追袭
为球场上的多面手而生，自始至终呈现行云流水般的攻防表现。
PG 1
对于保罗·乔治来说，在球场上的自如表现就如同在家一样轻松，每时每刻，无不舒适自在。这便是 PG 1的灵感来源——响应缓震、坚韧锁定、还有舒适的绒面质地，这一切将为凶悍表现提供全方位的舒适支持。
坚韧锁定
前掌绑带采用 FlyWire 飞线科技，为自如切换提供稳定支撑。
出众舒适
一体化鞋面搭配绒质鞋垫，为驰骋全场提供优越舒适感。
响应缓震
前掌 Zoom Air 单元气垫，为你的每次奔袭提供轻韧响应缓震。
“我喜欢球鞋紧实的锁定感，一上脚就自然贴合，同时前掌绑带还提供了额外的包裹性。”—— 保罗·乔治
设计揭秘
非凡视野
几年前，保罗·乔治带着他理想中球鞋的草图来找 Nike 设计团队。他要求球鞋拥有优异的锁定性，出众的舒适感，无论在场上场下都彰显鲜明个性。通过精密的合作沟通，保罗·乔治和 Nike 设计团队最终将这一切变作现实。并且在过程中，挖掘出具有变革性的全新手段，增强保罗·乔治在球场上优异出众的表现。
舒适体验
在得知保罗·乔治曾一度穿小半码的鞋之后，Nike 设计团队开始着手设计拥有他期望的锁定感，同时满足舒适非凡的球鞋。
他们从前足绑带的概念出发，搭配轻盈强劲的 FlyWire 科技，通过精细设计将延展性和支撑力趋于完美。这双鞋将帮助这位身高6尺9的摇摆人在球场上展现灵活移动，同时拥有快速制动的反应机能。接下来，他们通过增厚鞋垫，呈现出令人惊喜的舒适体验。 Nike 设计师 Tony Hardman 说：“你要做的就是拿起它，穿上脚——那种感觉真是棒极了。”
唯你专属
如若不在赛场征战，保罗·乔治很可能会在湖边钓鱼。“他身上有一种双重性，”Hardman 说，对于保罗·乔治而言，能在设计中展现自己的爱好、展现自己最有意义的经历，这一点至关重要。因此，团队结合了以钓鱼为灵感的细腻设计元素，并融入他女儿的生日、棕榈谷和印第安纳州的区域号码。右鞋装点形如钛棒的条纹，追忆他 2014 年受伤后勇敢踏上的康复之旅。简洁翻毛皮彰显他在赛场之外的出众风范。