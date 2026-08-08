LeBron 18

升格你的伟大

LeBron XVIII EP 专为勒布朗·詹姆斯设计，但也同样适合所有追求伟大的运动员。

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疾速回弹，撕裂防线

全掌 Zoom Air 气垫响应灵敏，助你以流畅迅捷之势运球过人。

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迅猛起跳，势不可挡

后掌 Max Air 气垫赋予球鞋非凡缓震性能，同时提供出色的力量反馈，无论是三秒区腾空暴扣还是远距离投射，皆可助力迅猛起跳。

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稳固锁定，霸气升空

轻盈的 Knitposite 2.0 搭配全掌 Zoom Air 气垫，让你全程保持疾速，犀利突破，强势命中，尽显君临霸气。

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