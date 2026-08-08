全掌型 Nike Air Strobel 质感轻盈，塑就出众缓震和舒适脚感，助力保罗·乔治在漫长赛季中所向披靡。柔韧灵活的鞋身设计，帮助保罗·乔治实现流畅自如的球场攻防转换，也让 PG5 成为双向球员们征战赛场的理想鞋款。