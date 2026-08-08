PG 5 设计揭秘

PG 5

攻防稳控全场。

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紧密贴合，灵敏缓震

全掌型 Nike Air Strobel 质感轻盈，塑就出众缓震和舒适脚感，助力保罗·乔治在漫长赛季中所向披靡。柔韧灵活的鞋身设计，帮助保罗·乔治实现流畅自如的球场攻防转换，也让 PG5 成为双向球员们征战赛场的理想鞋款。

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急起急停，牢牢掌控

对于保罗·乔治等攻守全能的得分手来说，掌控力源于出色步法表现。PG5 外底融入多向底纹设计，为球场上的急起急停带来出众抓地力和掌控力。

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