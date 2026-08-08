4 个妙招，助力恢复良好状态
训练
在训练间隙优先完成这几个简单的步骤，助力状态恢复，继续迎接更多挑战。
最近更新：2022年5月25日
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每个人都需要时间恢复身心。在这个过程中，你的肌肉在重整旗鼓，你的头脑也在充分休息，准备重启。运动物理治疗临床专家 Sue Falsone 表示：“这不仅是休息时间，更是训练计划中的关键组成部分。”
在本文中，专家 Falsone 将分享训练后恢复的 4 个基本方法，让你的身心做好充分准备，迎接下一次训练计划。
- 动起来，放轻松
完成训练后，马上花几分钟来进行伸展运动，有利于改善血液循环和灵活性。使用泡沫轴或筋膜球放松疼痛的部位，能舒缓运动后的酸痛感。你或许也可以考虑一下按摩，即使是来自同伴非专业的按摩，这不仅能起到放松作用，还能促进催产素分泌，让你“感觉良好”。
- 健康饮食
水果、蔬菜、蛋白质和健康脂肪能够为身体的自我修复提供基础能量。你也还需要补充电解质，特别是镁、硒等对身体相当重要的微量矿物质。因为每次出汗的时候，它们就会从身体中流失。你可以选择椰子水、香蕉或某些低糖补充剂来进行补充。
- 休息与深呼吸
当你进行高强度训练时，交感神经系统也在高速运转，这意味着身体正处于“非战即逃”的紧绷模式。只有在使用副交感神经系统或处于休息和消化状态时，你才能进入恢复模式。使用呼吸进行冥想能够帮助你快速切换状态。因此，在训练之后，请尝试进行以下练习：吸气数到 4，屏息数到 4，呼气数到 4，接着屏息数到 4，再重复这个过程 3 次。
- 保证良好睡眠
睡眠时，你的身体会产生生长激素，调节生长发育和新陈代谢。而另一种“皮质醇”激素，则有助于调节你的睡眠与清醒周期，它能够让你在早上精神焕发，元气满满。但如果你的作息紊乱，这种激素也可能让你深夜难以入眠。为了避免这些激素分泌失调，请尽可能每晚固定时间睡觉，并保证至少 7 个小时的睡眠时间。