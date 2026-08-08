5 项优选训练计划，助你在家即刻开练
训练
最近更新：2021年6月10日
在家也想畅练一番？我们为你来支招，助你有效锻炼腹部、手臂、臀大肌和双腿力量。这些精选室内训练计划备受耐克精英教练青睐，由他们精心制定并亲自试练。只需简单器材甚至不需要器材，我们都可在家即刻火热开练。
从力量循环训练、燃烧卡路里的高强度间歇训练，到能量激活和放松运动，这些训练计划应有尽有。无论你的体能水平如何，都可随时查看健身进展，灵活调整运动计划。现在，你唯一要做的就是从中挑选一项开始训练吧！
训练计划 01
核心肌群快速锻炼
卷腹、转体和平板支撑，这些你由爱生恨的动作，都囊括在这热力十足的 10 分钟核心肌群混合训练中。跟随它，锻炼你的上下腹部和腹斜肌。
时间：10 分钟
水平：初级
适合：力量训练
器材：垫子/无
训练计划 02
10 分钟高强度训练：双腿和核心肌群
高效快速的高强度训练计划，全面激活你的下半身、核心肌群和心肺功能。如果你没有充裕的训练时间，又或者希望在常规课程之外进一步燃烧脂肪，那么这项训练计划就是你的不二之选。
时间：10 分钟
水平：初级
适合：耐力训练
器材：无
训练计划 03
基本复元瑜伽
无论是舒缓肌肉酸痛，还是放松思绪，这项恢复型的瑜伽都能帮助你放缓步伐。集中精神，专注呼吸，即可缓解紧张情绪，尽情放松身心。
时间：20 分钟
水平：初级
适合：灵活性训练
器材：无
训练计划 04
锻炼手臂上侧
跟随简单高效的 20 分钟上半身训练计划，有效锻炼你的肩部、二头肌和三头肌；既可作为独立训练，也可与核心肌群或有氧训练组合，达到锻炼全身的效果。
时间：20 分钟
水平：中级
适合：力量训练
器材：哑铃
训练计划 05
全身燃脂运动
正在寻找全身燃脂训练计划？那么就是它了！跟随这项 45 分钟的高强度训练计划，锻炼身体每一个部位并提高心率。所有动作都是自重训练，无需任何器材，就在客厅火热开练吧！
时间：45 分钟
水平：中级
适合：耐力训练
器材：无