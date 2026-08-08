5 个小妙招，吃得更健康
训练
关注进食方式可以让你的饮食变得更健康。跟随这几个简单易懂的步骤，让自己吃得更健康。
最近更新：2021年5月28日
不论低脂饮食还是生酮饮食、低碳饮食抑或无碳饮食。论及营养饮食，人们往往关注的是合理的膳食结构。Precision Nutrition 的联合创始人 John Berardi 博士说：“但是，就餐的方式与平衡膳食同样重要。”
Berardi 博士是营养生物化学专家，他的工作是帮助运动员通过合理膳食提升运动表现和恢复效果。以下是他提出的 5 个健康的就餐方式准则。
- 放慢进食速度
将食物咀嚼成更易消化吸收的碎块。细嚼慢咽可以减轻消化负担并增强营养吸收，还能让你更好地享受美味。如果你想更有效地控制能量摄取，不妨尝试使用自己平时非惯用的那只手来拿餐叉、筷子，或者将用餐当成一场正念训练，专注于每一口的体验。
- 只摄取身体实际需要的量
细嚼慢咽还能让你更轻易地察觉出饱腹感。如果你通常10 分钟就能吃完一顿饭，现在不妨尝试将时间延长至 13 或 15 分钟。在你感觉自己几近饱足时即停止进食，即便餐盘里还剩一些食物也无妨。
- 做记录
如果你对自己的膳食结构不清楚，就无法对其作出改进。不管是记日记还是使用应用程序，不妨记录下自己的膳食摄入以及每顿饭或零食后的身心感受。发现规律后，可减少那些令你有疲倦感的食物，并增加让你保持精力的食物。
- 与他人聚餐
人们吃饭不只是为了摄入“营养”，而是要享受美食。但是如今很多人习惯了边奔波边用餐，或在用餐时看电视、刷手机。试试坐下和家人朋友一起用餐，就算是云聚餐也可以，这能帮你降低压力、增进感情，甚至也能让你不觉中放慢进食速度，更加集中精力在用餐体验上。
- 不必谈“冰淇淋”色变
在尝试对饮食习惯做出积极改变时，也不必过度紧张，否则反而容易走极端，觉得一旦犯错就得从头再来。其实你应该关注自己的每一点进步，而不是一心想着达到理想状态。还可以试着将食物按摄取频率分类，比如将小扁豆归入“经常进食”，将冰淇淋等归入“偶尔进食”。