Jones Bell 博士同时也是 Headspace 的首席科学官和 Nike Performance Council 的成员，她的工作就是通过传授冥想的技巧，帮助人们学会如何专注于当下，而不受困于过去，也不对未来做不切实际的幻想。其实，无论你在静坐、训练还是比赛时，最好都要学会如何才能专注当下。 Jones Bell 博士同时分享了 6 个妙招，助你开启冥想之旅，学会如何专注当下。

借助专业指导

如果你之前从未练习过冥想，不妨积极借助专业指导。比如找到一个冥想应用程序，从设定一个小目标开始，循序升级。

让冥想成为日常习惯

刚开始冥想时，你应更加关注练习次数而非时长。也就是说，与其每周进行一次一个小时的冥想，不如每天练习 10 分钟。尝试每天在同一时段同一地点展开练习。刚开始时，可进行短时间的练习，在养成习惯后逐渐延长时间。

确保舒适

你可坐在垫子上，也可坐在能让背部有所支撑的椅子上。不要过于纠结“理想”的冥想姿势。关键是让自己放松下来。

步行冥想

如果你感觉坐立难安，不妨在安静的开放空间尝试步行冥想。保持缓慢且平稳的步伐，往同一个方向走 10-15 步，专注于每只脚的抬起落下。停下来、深呼吸、放飞思绪，然后转身，再走回去。

全神贯注

所谓正念是指无论你正在做什么，全身心地投入到当下。当你冥想时，尝试观察而不是驾驭自己的想法、感受和知觉。最终，你可将这种练习运用于运动、运动恢复、人际关系等。

给自己一个月的时间

改变并非一朝一夕之事。记录下自己开始练习的日期，即刻开始坚持一个月有规律的训练计划。这能锻炼你的精神力量，让你的内心日渐强大。