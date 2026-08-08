如何从失败中重新振作起来？
训练
北卡罗来纳大学篮球队教练考特尼·班格（Courtney Banghart）为求胜欲强烈的运动员提供指导，引导他们面对失利抛开胜负，专注享受追逐梦想的过程。
“教练⽀招”系列咨询专栏，通过专家教练的指导，学习探索如何掌握运动心态和心理调节，来提升运动表现。
Q:教练你好，足球就是我的生命。我热爱足球，也擅长踢足球，我最要好的朋友都是我的队友。我们连续两年赢得高中联赛州冠军，但上一赛季我们的队伍止步于季后赛。说实话，我无法容忍失败，也无法走出失败的阴影。每当我们重新开始训练时，我都会为接下来的赛季感到担忧。我们最厉害的三名球员已经毕业了，虽然有不错的新球员，但他们并不是很强。而且今年是我上高中最后一年了，这是我拿下冠军的最后机会。我不确定自己是否有能力在大学组建一支足球队，所以我非常想为高中的足球生涯画上圆满的句号。那我如何才能从上一赛季的失败中走出来呢？
过分在意失败的17 岁足球运动员
A:失败确实令人痛苦，但我宁愿失败，也不愿放弃比赛。
在球员和教练生涯中，我曾多次承受巨大的失败。2015 年在普林斯顿，我们作为全国大学体育协会锦标赛历史上的种子队以及一级联盟男女子篮球中唯一保持不败战绩的球队，进入了季后赛。
但在第二轮的时候，我们在 18,000 多人面前输掉了比赛。
比赛结束后，我在更衣室对球员说：“我知道这让你们很痛苦，我也是。但这并不代表我们失败了，我们已经拼尽全力了。”
我继续鼓励道：“是的，你们输了。而且就算你们使出 10 倍的力量，还是可能会输。但是你们要明白，你们并不是失败者。只有一支球队可以拿到冠军，但全力以赴的并不只有一支球队。如果你们尽力了，那你们就是胜利者。”
我建议心态上把「害怕失败」转变为「害怕失去机会」。这一点转变，是我在高中时学会的。我当时是全州网球冠军，得时时面对实力强劲的挑战者，当知道获胜的几率渺茫时，就算我非常害怕失败，我也依旧不会放弃。
所以我还是积极地备战，并希望比赛当天她状态不佳，而我超水准发挥，然而结果我输了。但不管怎么说，能和如此高水平的对手较劲，就算输掉比赛也好过没有努力争取而留下遗憾。然后你猜怎么着？第二年，那位实力强劲的对手已经毕业了，我再次参加比赛并赢得了冠军。
感恩失败的那一刻，体会其中的痛苦并坦然放下，这是帮助我告别失败、赢得比赛的另一个秘诀。不要在你努力奋斗的时候就回过头看，这是退休时才做的事情。我和我带的球员，以及大部分运动员，都要努力奋斗。我们像猎人一样，从不停下追寻的脚步。
我经常在推特上使用#锲而不舍#标签。这是我的口头禅，但它的意思并不是我在追求下一次胜利，而是追寻下一个机会。我发现越努力，遇到的机会就越多。
我看到你们面前有一个很好的机会，那就是迎来革新的一年。达尔文说过：“生存和进化，归根结底就是适应环境。”我喜欢这句话，这也是我的人生信条。试着面对新的一年，当下我不会想“唉，今年会很糟糕”，我想的是“该如何让自己适应”。
这一赛季，你们球队缺乏精兵强将。这是现实情况，那么你要怎样适应？考虑到你们球队里新球员居多，你可以担任球队的领导者，激发他们巨大的潜力。我一直对体育精神很着迷。其实我在大学主修的是神经科学。你或许凭直觉就能知道，你在自信的时候，学得更快，场上表现也更好。因此，从提升自信开始，是个不错的选择。
在我还是个球员的时候，我用过很多方法帮助我的队友建立自信，击掌鼓励；对他们说：“嘿，你今天打得真好！”；载他们回家，一路上谈论近来进展顺利的事。这些小事能给人带来很多自信，让他们突破自我设限。此外，这也是建立关系的好方法，能够长久陪伴你的是美好的友谊，而不是输赢。
别认为这是你最后的机会，我从前也有自我设限的时候。2000 年，当我收到第一份网球和篮球教练工作的邀请时，我心里觉得教练并不算是一份真正的工作。现在，我做教练已经有 20 年了，而且我很开心。虽然这可能是你最后一次穿高中校队球衣，但并不意味着你的运动生涯必定就此结束。你是唯一有权决定何时结束以及如何结束的人。
考特尼·班格教练
班格是北卡罗来纳大学女子篮球队主教练。此前，在普林斯顿大学担任主教练，曾被评为 2015 年奈史密斯全国年度最佳教练，并担任了 2017 年美国 23 岁以下女子篮球国家队助理教练。班格曾是达特茅斯学院的主力队员，她创下的常春藤联盟职业生涯三分球纪录至今未被打破。此外，班格还是女子篮球教练协会理事会和全国大学体育协会（National Collegiate Athletic Association）女子篮球监管委员会的成员。
插画：Harrison Freeman