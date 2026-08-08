A:失败确实令人痛苦，但我宁愿失败，也不愿放弃比赛。

在球员和教练生涯中，我曾多次承受巨大的失败。2015 年在普林斯顿，我们作为全国大学体育协会锦标赛历史上的种子队以及一级联盟男女子篮球中唯一保持不败战绩的球队，进入了季后赛。

但在第二轮的时候，我们在 18,000 多人面前输掉了比赛。

比赛结束后，我在更衣室对球员说：“我知道这让你们很痛苦，我也是。但这并不代表我们失败了，我们已经拼尽全力了。”

我继续鼓励道：“是的，你们输了。而且就算你们使出 10 倍的力量，还是可能会输。但是你们要明白，你们并不是失败者。只有一支球队可以拿到冠军，但全力以赴的并不只有一支球队。如果你们尽力了，那你们就是胜利者。”