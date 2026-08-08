追求复古风潮的同时，不要放弃自己日常例行的举重训练。全天佩戴 8 斤以下的脚踝负重沙袋，并不会对肌肉成分或运动表现明显提升。耐克签约明星教练科斯蒂·戈德索（Kirsty Godso）表示：“脚踝负重沙袋更像是阻力带而不是一组哑铃。虽然它是一大利器，但你仍需通过挑战更大的负重来调动肌肉，使肌肉增长。”

脚踝负重沙袋真正的意义，在于它帮助微调身体的训练方式，科斯蒂·戈德索教练说道：“当你极为缓慢且专注地做动作时，即使只用轻量负重，也能在力量、身体意识及肌肉耐力方面获得出色的训练效果。”

如果你参加过普拉提或把杆课程，那么你对缓慢、专注且特别需要掌控力的运动方式就不会陌生。戈德索教练指出：“这些训练的难点往往在于用看似静止的缓慢动作，重复锻炼身体的某侧或某个区域，直到那一块肌肉完全疲劳为止，甚至包括那些自己从未感知过的肌肉。”同样的，每次利用脚踝负重沙袋训练单侧腿部，想象自己处于侧卧状态，将佩戴脚踝负重沙袋的单侧腿伸直抬起，可以激活那些较小的肌肉群，这是因为当身体较大的肌肉群感到疲惫后，这些较小的肌肉群会同时发力来帮助做动作并稳定身体。“为保持身体稳定，核心肌群发力感也要比平时略强。”生理学家斯特劳布补充道。