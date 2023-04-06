脚踝负重沙袋可谓名副其实，是指重量从 1 至 9 斤不等的小型铸铁负重沙袋，为便于缠绕在脚踝周围，其表层通常覆有硅胶或氯丁橡胶。在某些情况下，脚踝负重沙袋甚至可以用作质感厚重的饰品佩戴。最近就有一家公司因销售可作为饰品佩戴的脚踝负重沙袋而走红，公司的搜索量今年暴涨 1400%。

为何再掀热潮？如今健身房使用受限，家用负重训练装备寥寥无几，“人们不断发挥创意，寻找不同方法来加强阻力训练，”南加州大学运动生理学家雷切尔·斯特劳布（Rachel Straub）说道。

这种创意训练有可能奏效。在《泰巴大学医学科学学报》发表的一项为期六个月的研究中，参与者每周三次在散步和做家务等日常活动时佩戴 1 斤重的脚踝和手腕负重沙袋，总重 4 斤，每次持续 20 分钟。研究结果显示，参与者的腰围和体脂均略有下降，肌肉量却增长了 0.75%。虽然变化并不显著，但考虑到参与者并未做其他锻炼，所以努力并非徒劳无功。