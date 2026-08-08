脚踝沙袋，强势回归
训练
新生代认为，这款 80 年代流行的健身配件依然有用。不过它真的能让你的训练表现更上一层楼吗？
以往，女性在进行有氧踏板操时，时常身着紧身连体衣，头缠吸汗带，脚踝绑轻量负重沙袋。而四十年后的今天，其中一大风尚再度吸引大众的目光。
社交媒体上最近随处可见脚踝负重沙袋的身影。如果你发觉自己也很心动，想去商店买一套日趋流行的装备来试试，你可以先花点时间研究一下，脚踝负重沙袋是否符合你的训练需求。
了解这股风潮
脚踝负重沙袋可谓名副其实，是指重量从 1 至 9 斤不等的小型铸铁负重沙袋，为便于缠绕在脚踝周围，其表层通常覆有硅胶或氯丁橡胶。在某些情况下，脚踝负重沙袋甚至可以用作质感厚重的饰品佩戴。最近就有一家公司因销售可作为饰品佩戴的脚踝负重沙袋而走红，公司的搜索量今年暴涨 1400%。
为何再掀热潮？如今健身房使用受限，家用负重训练装备寥寥无几，“人们不断发挥创意，寻找不同方法来加强阻力训练，”南加州大学运动生理学家雷切尔·斯特劳布（Rachel Straub）说道。
这种创意训练有可能奏效。在《泰巴大学医学科学学报》发表的一项为期六个月的研究中，参与者每周三次在散步和做家务等日常活动时佩戴 1 斤重的脚踝和手腕负重沙袋，总重 4 斤，每次持续 20 分钟。研究结果显示，参与者的腰围和体脂均略有下降，肌肉量却增长了 0.75%。虽然变化并不显著，但考虑到参与者并未做其他锻炼，所以努力并非徒劳无功。
生理学家雷切尔·斯特劳布虽未参与这项研究，但她解释道：“即使额外负重极轻，运动强度也能有所提升。负重固定于踝关节附近时，会对踝关节上方所有的腿部肌肉施加稳定的重力，这有助于燃烧更多热量并强化肌肉组织。佩戴手腕负重沙袋同样能激发手臂肌肉系。”
沙袋实际所需的重量
追求复古风潮的同时，不要放弃自己日常例行的举重训练。全天佩戴 8 斤以下的脚踝负重沙袋，并不会对肌肉成分或运动表现明显提升。耐克签约明星教练科斯蒂·戈德索（Kirsty Godso）表示：“脚踝负重沙袋更像是阻力带而不是一组哑铃。虽然它是一大利器，但你仍需通过挑战更大的负重来调动肌肉，使肌肉增长。”
脚踝负重沙袋真正的意义，在于它帮助微调身体的训练方式，科斯蒂·戈德索教练说道：“当你极为缓慢且专注地做动作时，即使只用轻量负重，也能在力量、身体意识及肌肉耐力方面获得出色的训练效果。”
如果你参加过普拉提或把杆课程，那么你对缓慢、专注且特别需要掌控力的运动方式就不会陌生。戈德索教练指出：“这些训练的难点往往在于用看似静止的缓慢动作，重复锻炼身体的某侧或某个区域，直到那一块肌肉完全疲劳为止，甚至包括那些自己从未感知过的肌肉。”同样的，每次利用脚踝负重沙袋训练单侧腿部，想象自己处于侧卧状态，将佩戴脚踝负重沙袋的单侧腿伸直抬起，可以激活那些较小的肌肉群，这是因为当身体较大的肌肉群感到疲惫后，这些较小的肌肉群会同时发力来帮助做动作并稳定身体。“为保持身体稳定，核心肌群发力感也要比平时略强。”生理学家斯特劳布补充道。
如何跟随这股风潮训练
戈德索教练表示：“在做低强度自重力量训练时，脚踝负重沙袋可以让肌肉得到更多锻炼。”可以尝试在单腿臀桥、侧卧抬腿划圈及桌子式抬腿等训练中佩戴脚踝负重沙袋。不过再次强调，做各组重复动作时应缓慢、专注且控制，同时量力而行，确保自己能保持标准姿势来完成动作。
“请不要坚持佩戴过重的脚踝负重沙袋，这类负重沙袋会让你的动作变形。”生理学家斯特劳布说道。戈德索教练表示：“也不要在有氧训练或高强度间歇训练中佩戴脚踝负重沙袋。这些训练要尽快完成动作来提高心率。在训练过程中佩戴负重会影响动作姿势，增加受伤风险，让训练失去意义。”
最后，如果你决定尝试脚踝负重沙袋，别忘了霓虹色连体衣也是不错的搭配哦。