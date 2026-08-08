墨西哥城夫妇弘扬传统文化，促进种族交流
文化
辛西娅·塞万提斯·古姆斯（Cynthia Cervantes Gumbs）和崔维斯·古姆斯（Travis Gumbs）的个性风格受到传统文化的启发，他们身体力行传播传统文化以及进行文化交流，旨在增进人们对黑人和拉丁裔社群的了解。"
“型由⼼⽣”系列记录了一群用自己个性化表达，输出观点，掀起创意浪潮的型人。
创意二人组辛西娅·塞万提斯·古姆斯和崔维斯·古姆斯堪称最佳拍档。他们创立了创意工作室栗色世界（Maroon World），这是一个分享有色人种生活与经历的平台。这对夫妇最近从纽约搬到了墨西哥城，他们拍摄充满活力的黑人和拉丁裔艺术家社群，通过照片打破人们对美、性别、刚柔的陈旧观念。辛西娅说：“我们做的每一件事，都源自于事情的目的。我们从开始合作就一直遵循这个原则。”
崔维斯生在圣基茨，长在纽约布朗克斯区，他与合作伙伴共同创办了颇具影响力的生活方式网站街头礼仪（Street Etiquette），该网站从一个男装博客发展成为一家创意机构，崔维斯也因此名声大噪。辛西娅的父母是墨西哥移民，她在加利福尼亚夏威夷花园长大，后来搬到纽约追寻她的教育改革事业。在担任布朗克斯区一所高中的首席运营官期间，辛西娅还与朋友一起参与创意项目。创意二人组的创造力和文化视角相辅相成，他们合作完成了室内设计、服装、摄影和视频等项目。崔维斯说：“明白如何利用我们周围的工具来创作，正是我们真正的生活方式，你必须相信自己所做的，否则成功也不会安心。”
2018 年，在辛西娅父亲位于墨西哥米却肯的农场里，辛西娅和崔维斯在这举行了婚礼。决定搬家时，他们希望寻求一种新的生活方式。辛西娅说：“我们喜欢住在这里，在这感觉更自在。墨西哥城里白人并不占主导地位，所以你无需面对日常的微歧视。”现在他们在新家安顿下来，这对生活和艺术伙伴也翻开了生命中的新篇章，他们迎来了儿子特诺克，升级成为父母。今天他们将与我们分享自己的心得，关于创作风格不仅可以表达自我，还能诠释公共关系，增进人们对族群的了解。
风格为什么会成为你们生命中如此重要的元素？
崔维斯：风格是我独立后第一个自我表达的方式。我从记事起就喜欢穿出风格。小时候我痴迷于各种运动鞋之类的东西。9 岁时我想花 100 到 125 美元买运动鞋，但妈妈从来都没同意过，这很公平。于是我 16 岁就开始工作，疯狂地收集运动鞋。那时，当下的流行趋势就是我的风格。随着年龄的增长，你会找到真正适合自己的风格，还有舒适的穿搭，这时你会明白自己想要表达什么。自我的成长并没有那么大起大落，但你的风格会越发自信起来。我的风格就是这样形成的。现在我彻底开启了奶爸模式。
辛西娅：我会从交流的角度来诠释风格。你在风格中表达出真我，也在与志趣相投的人交流。我同意崔维斯的观点，随着人的自我成长，交流内容也会发生变化。我高中时很狂热，穿着宽松的牛仔裤、短上衣，头上缠着头巾。你回顾这些风格时，会发现自己在无声地宣告，试着彰显自己是哪类人。
个人风格的演变很有意思。你们认为在过去的十年里，人们探索审美或造型的方式发生了怎样的变化？
崔维斯：我们这一代还能纯粹地探索自己的风格。现在都跟着 Instagram 照抄，每个人都对风格唾手可得。我还是喜欢我们的成长方式，那时我们可以慢慢摸索，形成自己的风格。风格不是一个你可以随意拷贝的情绪板。
辛西娅：我认为社交媒体的作用就是让人们可以迅速改变自己的风格。前一天你还在想，我要穿出这种美感，第二天你就说，天哪，我要改变。
辛西娅，你从教育转向了创意产业，不过看起来自我身份和支持有色人种的社群却是贯穿不同时期的主线？
辛西娅：我的职业是教育改革。具体来说，我在服务低收入社区的非营利组织工作。这一直是我的目标。我想在黑人和棕色人种的社群工作，帮助许许多多的孩子和家庭，但我也在业余时间做一些创意工作。认识崔维斯后，他发现我可以为自己做情绪板。我从杂志上剪下图片，把它贴满橱壁，他告诉我，“做这些是可以赚钱的。”那是近 8 年前的事，我当时不知道在创意领域能做什么，只是为朋友们做一些一次性的工作，崔维斯鼓励我深入发掘那些项目，后来我就转行了。
崔维斯，你和约书亚·基西（Joshua Kissi）合作的街头礼仪生活网站备受瞩目，你们经营自己的媒体出版机构，为黑人树立了榜样，我们期待更多黑人开创自己的事业。
崔维斯：我完全赞同你的看法。从美学角度来说，我不赞成跟随别人的脚步，但我们应该掌控自己的人生、在行业中拥有话语权，这是非常重要的。
辛西娅：人们之前从未见过两个冲劲十足的年轻黑人取得这些成就，这会赋予人们力量，相信自己也能做到。我们可以成为摄影师、创意总监、组织活动、做任何事情。这会鼓舞很多人。
你们的文化背景在打造个人风格方面起到了哪些作用？
崔维斯：文化背景是我们的生命根基。我的文化形成了我的风格，叔叔、祖父和长辈们形成了我周围的环境，我在其中耳濡目染，自己的风格也诞生于此。辛西娅跟她的祖母一样，喜欢穿墨西哥刺绣衬衫。
辛西娅：我以前还喜欢戴很多珠宝。但自从我整天都在家陪宝宝后就不戴了。这些珠宝是祖母给我的，她喜欢同时戴上一连串手镯，还有三块偶尔走动的手表。
你们当前的标志性风格是什么？
崔维斯：我们在洛杉矶、纽约、墨西哥城以及农场都留下了不同的风格。我们的风格遍地开花。但我不再像以前那么看重它了。在隔离前回到母亲家时，我打开了家中的一堆箱子。这让我想到，这一切曾经是多么重要，但我的心态已经变了。
辛西娅：你觉得现在我会穿上荷叶边连衣裙，用上面的搭扣把宝宝系起来吗？肯定不会。
崔维斯：我们整天都呆在家里，几乎用不着考虑这些。
辛西娅：现在穿上长裤都感觉标新立异。
搬到墨西哥城有改变你们对创意工作的看法吗？
崔维斯：新领域的工作与文化息息相关。我们知道搬到墨西哥城会带来新的灵感。我们希望体验到完全不同的东西。我不是在美国出生的，所以我知道新的环境是多么振奋人心。
辛西娅：墨西哥加深了我对本土手工美学的热爱，只要充分利用身边的资源，你就能做得很棒。更重要的是，有了孩子后，我的观点发生了创造性的改变。
怎么说？
辛西娅：他是我最爱的人。抱歉更正一下，是宝贝！儿子激励着我，因为我想做一些很酷的事，等他将来看到了就会惊呼：“哇，我的父母做过这些，看看我的父母都做了些什么。”我想为他留下一份重要的作品，让他在此基础上继续发展，我想听到的不是“哦，我父母的成就太伟大了”，而是“现在我要更上一层楼”，或者他可以决定做任何事情。他将会看到我的工作成果，这种想法时时激励着我。
文字：Devine Blacksher
摄影：Dorian Ulises López Macías
发布时间：2020 年 9 月