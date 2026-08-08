崔维斯生在圣基茨，长在纽约布朗克斯区，他与合作伙伴共同创办了颇具影响力的生活方式网站街头礼仪（Street Etiquette），该网站从一个男装博客发展成为一家创意机构，崔维斯也因此名声大噪。辛西娅的父母是墨西哥移民，她在加利福尼亚夏威夷花园长大，后来搬到纽约追寻她的教育改革事业。在担任布朗克斯区一所高中的首席运营官期间，辛西娅还与朋友一起参与创意项目。创意二人组的创造力和文化视角相辅相成，他们合作完成了室内设计、服装、摄影和视频等项目。崔维斯说：“明白如何利用我们周围的工具来创作，正是我们真正的生活方式，你必须相信自己所做的，否则成功也不会安心。”

2018 年，在辛西娅父亲位于墨西哥米却肯的农场里，辛西娅和崔维斯在这举行了婚礼。决定搬家时，他们希望寻求一种新的生活方式。辛西娅说：“我们喜欢住在这里，在这感觉更自在。墨西哥城里白人并不占主导地位，所以你无需面对日常的微歧视。”现在他们在新家安顿下来，这对生活和艺术伙伴也翻开了生命中的新篇章，他们迎来了儿子特诺克，升级成为父母。今天他们将与我们分享自己的心得，关于创作风格不仅可以表达自我，还能诠释公共关系，增进人们对族群的了解。