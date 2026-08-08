我的整个高中时期都是穿着校服度过的。那时，我一周中只有一天需要真正花心思去打扮自己，那就是我周六去参加派对的时候。有时一想到成为大人就可以打扮自己了，我就感到非常激动。



高中毕业后那段时间是我迅速学习的时间。我思考着自己是谁，以及自己希望以怎样的形象示人。这种念头出现在我 20 岁出头的时候，我那时非常想摆脱牛仔裤和T恤加运动鞋的搭配，因为我认为这样穿会让大家觉得我太随性。我穿上裙子，感到舒适自在的那一刻真可谓是自我觉醒的时刻。我的确有注意到在西方的文化中，盛装打扮、穿着得体是有特殊内涵的，所以，我也注意到了这是某种门槛。虽然我对此不太认同，甚至觉得自己的想法有些绕，但观察那些个体对我来讲确实很有意思。