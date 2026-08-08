我就是我：斜杠青年成长记
文化
斜杠青年莉莲·阿亨坎（Lillian Ahenkan）的加纳血统、悉尼成长经历以及勇于掌控自己未来的那份自信，造就了她独特的个人风格。
"型由心生"系列旨在记录⼀群⽤⾃⼰个性化表达，输出观点，掀起创意浪潮的型⼈。
“挑战人类极限，尽力靠近梦想，活出精彩人生，这就是我的动力所在。”莉莲·阿亨坎说道，她在社交媒体上的名字 @FlexMami 为大家所熟知。这位 26 岁的悉尼本地人已经实现了自己的许多梦想，例如成为电视节目主持人、DJ、作者、播客主持和企业家等，一个典型的斜杠青年。
她或许会在不同的平台和不同的人交往，在不同的场合有着不同的穿着打扮，但只要谈及她的个人风格和自我身份认同，她就会执着于自己的想法。“无论如何，我都不是那种在创意方面过分理智的人。我就是凭直觉创作。”她如此描述她的风格形成过程。然而，当说到为争取潜在的工作机会而打扮时，莉莲承认：“我必须顾及场合。比如说线上工作时，我可以穿短袖；但如果我走进会议室的时候还这样穿，好像就不太合适。我会随性而为，但也懂得有所顾虑。”
莉莲的风格反映了她的个性，与她的自我表达和炽热性情密切相关，同时还致敬了她的加纳血统，这部分体现在她热衷于也敢于混搭明亮的色彩和印花的穿衣风格。然而她也曾有不够自信的时候。在这篇文章中，莉莲畅谈她的成长历程，从学习如何致敬自己的文化根源到获得身份认同并予以加强，再到挣脱外界期望的束缚，释放她真正的创造力和自信心，在这过程中她一路勇往直前。
你因大胆混搭明亮色彩和印花的穿衣风格被大家所知，你是一直都喜欢这样穿吗？
不是的，我在读高中时，是个杀马特少女！当时我经常穿黑色、红色和格纹服饰，后来我意识到杀马特或非主流的内涵其实与我本人并不相符。就穿搭风格而言，我是很非主流的，但我的心态并不非主流。回加纳看望家人时，大家都默认我会身着色彩明亮的服装。黑色服装只有在参加葬礼时才会穿。于是，我觉得自己的穿着与我所了解的文化相悖，我感觉自己像个异乡人，格格不入，我已经把对于穿搭色彩的种族主义态度内化了。不论你的社会经济地位如何，加纳文化都尊重自我表达，这对我在色彩和印花上的探索很有帮助，也很重要。
你的家庭对你的自我探索之路有影响吗？你的加纳血统和你在悉尼的成长经历对你的个人风格又是否有影响呢？
肯定有，但这种影响更多的是强调我在各个场合都要穿搭得体。我的母亲是“体面政治”的追随者。起初，我以为这是由于文化的影响。尽管我母亲在悉尼生活了 30 年，但她的同化程度并没有你认为的那么严重。她会说，“可以想象得到，加纳那么多年轻女孩都迫不及待抓住机会获得穿衣自主权。”所以，她对我只想穿黑色服装这件事感到很惊讶，我本可以戴上耳环、头巾和围巾等趣味饰品的。
随着年龄渐长，你对自己的看法有何变化？
我的整个高中时期都是穿着校服度过的。那时，我一周中只有一天需要真正花心思去打扮自己，那就是我周六去参加派对的时候。有时一想到成为大人就可以打扮自己了，我就感到非常激动。
高中毕业后那段时间是我迅速学习的时间。我思考着自己是谁，以及自己希望以怎样的形象示人。这种念头出现在我 20 岁出头的时候，我那时非常想摆脱牛仔裤和T恤加运动鞋的搭配，因为我认为这样穿会让大家觉得我太随性。我穿上裙子，感到舒适自在的那一刻真可谓是自我觉醒的时刻。我的确有注意到在西方的文化中，盛装打扮、穿着得体是有特殊内涵的，所以，我也注意到了这是某种门槛。虽然我对此不太认同，甚至觉得自己的想法有些绕，但观察那些个体对我来讲确实很有意思。
当然，不只在文化中存在类似的个体，在性别认同方面也存在，对吗？
我非常喜欢强调我的女性特质。在很长一段时间里，我都不想打扮得女性化，因为“女孩子气的女孩”这个身份中所蕴含的意味并不太好。但是，突然间我就决定不再在意这件事，并开始享受穿连衣裙，也欣然接受被认为是漂亮和可爱的。同样地，我也可以在明天换上西装，并依旧感到自在。重要的是穿的衣服是自己喜欢的，能让自己感觉愉悦。
在许多方面，自我表达都等同于个人风格。在穿搭之外，你如何表达自我？
用我的话语！ “我特别主张大家能够多多交流，也希望通过分享我的信念，让其他人也一样行动起来。” 近几年来，我变成了一个讲究家庭摆设的人，抓住任何时间在房子里 DIY、装饰，投入金钱和精力，这处空间激发了我的极大兴趣。有了自己的空间后，我就有意识地去花心思找寻能真正带来乐趣的家具和装饰品。我正在摆脱用价格低廉或中规中矩的物品装饰空间的思路。我优先考虑图案、颜色、印花和舒适度，这样营造出的空间，才会让我身处其中或回家时感到兴奋不已。
你还会因为感受到某种压力而压抑自己的风格吗？就像你在高中时避免穿着彩色服装一样，尤其是在悉尼，毕竟这里的时尚圈有时会非常同质化。
从不。虽然我可以理解为什么人们会这样，但我想说，我的月亮星座是水瓶座，我一直都很喜欢保持自己的独特，在容易受别人期望影响的环境下更是如此。有时候这会适得其反，并可能产生负面影响，让别人误解我在工作上的能力。因为他们会觉得，“如果你需要花那么多时间来做准备，那么肯定是你不够机灵，不能胜任工作。”我在不断地挑战对穿搭的刻板印象。在某些场合，有人会表示“不要穿得那么五颜六色为好”，我的态度就是“为什么不可以呢？”既然我可以自主决定出席某个场合，那我为什么不可以表达自我呢？
文字：Ella Jane
摄影：Yasmin Suteja
发布时间：2020 年 9 月