睡前如果能放松 1 小时当然再好不过，但即便只有 10 分钟时间，也足够让大脑接收到休息的信号。

美国加州大学旧金山分校人体机能中心和医学院研究员、睡眠专家 Cheri Mah 表示，建立睡前仪式能帮助你放松身心并逐渐进入睡眠状态。

就我个人来说，我喜欢冲个热水澡，事实证明这能有效激发睡意；同时，也不要忘记放下手边的电子设备，因为屏幕发射的蓝光会刺激我们的大脑。事实上，只要是能让自己放松的事情，都可以作为睡前仪式，比如写写日记、进行几分钟的深呼吸或者阅读。

每晚花几分钟进行相同的睡前仪式能够让身体意识到睡觉时间到了，因为人类是习惯性的动物，习惯对于我们的影响远远超出我们的认知。

因此，不妨确定一种让自己最放松的方式，在临睡前只需花费 10 分钟时间，尝试将它变成重要的睡前仪式，并逐渐使之成为每晚的例行之事。