我们都知道，在孩子们年纪尚小时为其建立睡前仪式很重要。这并不是希望他们爬入被窝立刻入睡，而是为了营造休息的氛围。

虽然我们都清楚睡前仪式益处多多，但很多成年人却没有这个习惯。这也是很多人难以轻松入睡的原因所在。