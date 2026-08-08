专家支招！孕期前三个月如何缓解疲劳

在怀孕初期，你可能会莫名地感到疲惫。加利福尼亚州奥克兰的妇产科执业医师、Nike (M)“妈妈动起来”训练计划顾问团成员兼医学博士阿曼达·威廉姆斯 (Amanda Williams) 指出：“怀孕的最初三个月会让人感到无比的疲劳。这是胎儿和胎盘发育最快的时期，因此身体会产生巨大的代谢需求。”在这段时间里，某些激素水平也会急剧上升，比如雌激素、孕酮和 HCG（即人绒毛膜促性腺激素，一种由胎盘释放的妊娠激素），这可能会让你感觉浑身难受。

想象一下，你的身体开始孕育宝宝，同时要为宝宝建造未来九个月的安身之处，这就能解释为什么你会累得下不来沙发，更别说去运动了。即使是职业运动员，在这个阶段也会力不从心。Nike 运动员阿迪亚·巴尔内斯 (Adia Barnes) 是亚利桑那大学女子篮球野猫队的主教练，同时也是两个孩子的妈妈，她记得在怀孕的最初三个月曾感到“疲惫不堪”。

不过，千万别让疲惫感压垮你。简单几招，教你从容应对。