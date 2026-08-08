专家支招！孕期前三个月如何缓解疲劳

简单几招赋能调息，缓解孕期前三个月的疲惫感
Nike (M) 孕妈系列匠心呈献
孕期感到疲惫不堪？这种症状虽然很正常，却也有缓解的办法，让你不必苦苦忍受。Nike 专家这就为你支招。
- 孕期前三个月之所以倍感疲劳，不是因为心理作用，而是由于孕期激素变化，加之身体为孕育宝宝消耗过多能量。
- 只需作出小小的改变，比如每天少食多餐、养成规律的睡眠习惯，就可以提振活力，让孕期生活尽在掌控。
- 此外，经证明运动也有助缓解疲劳。如果你跃跃欲试，不妨看看 NTC 上的 Nike (M)“妈妈动起来”训练计划，解锁适合自己状态的精选训练。
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*文章内容仅供参考，不适用于诊断、治疗或提供具体医疗建议。如需了解产前至产后的健康及安全建议，请务必咨询医疗保健专业人员。
在怀孕初期，你可能会莫名地感到疲惫。加利福尼亚州奥克兰的妇产科执业医师、Nike (M)“妈妈动起来”训练计划顾问团成员兼医学博士阿曼达·威廉姆斯 (Amanda Williams) 指出：“怀孕的最初三个月会让人感到无比的疲劳。这是胎儿和胎盘发育最快的时期，因此身体会产生巨大的代谢需求。”在这段时间里，某些激素水平也会急剧上升，比如雌激素、孕酮和 HCG（即人绒毛膜促性腺激素，一种由胎盘释放的妊娠激素），这可能会让你感觉浑身难受。
想象一下，你的身体开始孕育宝宝，同时要为宝宝建造未来九个月的安身之处，这就能解释为什么你会累得下不来沙发，更别说去运动了。即使是职业运动员，在这个阶段也会力不从心。Nike 运动员阿迪亚·巴尔内斯 (Adia Barnes) 是亚利桑那大学女子篮球野猫队的主教练，同时也是两个孩子的妈妈，她记得在怀孕的最初三个月曾感到“疲惫不堪”。
不过，千万别让疲惫感压垮你。简单几招，教你从容应对。
宽以待己。
威廉姆斯博士表示：“要认识到，你的身体能够做到这些事情已经很厉害了。很多时候人们都觉得自己应该做更多事情或达成更多目标，那些擅长运动的人就更是如此。但是请记住，只要坐在沙发上休息，让胎盘健康发育，就已经十分了不起了。”换句话说，即使你实际上并没有每天跑 5 公里，身体也会感觉像是每天跑了 5 公里。因此，视需要放松一下也无妨。
困了就小睡片刻。
Nike 教练兼宾州多伊尔斯敦 Trimester Fit Body 的创始人梅根·罗森菲尔德 (Meghan Rosenfeld) 指出，大家可能都知道休息有益健康，但“说起来容易做起来难”。她建议在日历上划出每天小睡的时间。罗森菲尔德教练表示：“只要闭上眼睛 15 到 20 分钟，甚至无需进入深度睡眠，就能倍感神清气爽。”只管好好休息，不要因为抽出时间自我放松就产生负罪感，这既无益处，也没有必要。而且无论是小睡片刻，还是告别负罪感，都是产后阶段应该养成的好习惯。
按时补水和进食。
根据威廉姆斯博士的说法，一天当中定时补充一些营养丰富的小零食，不仅有助保持精力充沛，还能抑制恶心感。她推荐抓上一把像浆果和坚果这样的零食，营养丰富又方便即食。也可以尝试奶酪条配薄脆饼干，全麦土司配鹰嘴豆泥，或是用苹果片蘸坚果酱。罗森菲尔德教练建议，要注意倾听身体发出的饱足信号，因为暴饮暴食可能会让你更加疲惫。她还指出，脱水也会引起疲劳感，所以一整天都要及时补水。如果目前觉得喝水比较乏味，可以试着加点柠檬或薄荷，也可以换成苏打水。
养成规律的睡眠习惯。
医学博士格雷丝·卞 (Grace Pien) 是马里兰州巴尔的摩市约翰·霍普金斯医院的助理教授兼睡眠医学研究主任。她表示，孕期前三个月的激素变化，伴随刚怀孕时的压力上升，让你即使筋疲力尽，也很难获得高质量的睡眠。再加上孕反引起的恶心感，一夜好眠似乎只是天方夜谭。卞博士建议，睡前调暗灯光，听些放松的音乐，并避免使用电子设备，这些方法都有助于向大脑发出“该睡觉了”的信号。
至于睡觉时出现的恶心感，威廉姆斯博士建议晚上避免摄入会刺激胃黏膜的酸性食物。她还推荐在床边放些原味脆饼，或者在冰箱里备些寿司姜片，如果半夜突然恶心反胃，可以用来缓解不适感。
文字：蕾切尔·拉布金·皮奇曼 (Rachel Rabkin Peachman)
摄影：维维安·金 (Vivian Kim)
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