    简单几招赋能调息，缓解孕期前三个月的疲惫感

    Nike (M) 孕妈系列匠心呈献

    孕期感到疲惫不堪？这种症状虽然很正常，却也有缓解的办法，让你不必苦苦忍受。Nike 专家这就为你支招。

    最近更新：2022年11月9日
    阅读时长 5 分钟
    • 孕期前三个月之所以倍感疲劳，不是因为心理作用，而是由于孕期激素变化，加之身体为孕育宝宝消耗过多能量。
    • 只需作出小小的改变，比如每天少食多餐、养成规律的睡眠习惯，就可以提振活力，让孕期生活尽在掌控。
    • 此外，经证明运动也有助缓解疲劳。如果你跃跃欲试，不妨看看 NTC 上的 Nike (M)“妈妈动起来”训练计划，解锁适合自己状态的精选训练。

    继续阅读，了解详情……

    专家支招！孕期前三个月如何缓解疲劳

    *文章内容仅供参考，不适用于诊断、治疗或提供具体医疗建议。如需了解产前至产后的健康及安全建议，请务必咨询医疗保健专业人员。

    在怀孕初期，你可能会莫名地感到疲惫。加利福尼亚州奥克兰的妇产科执业医师、Nike (M)“妈妈动起来”训练计划顾问团成员兼医学博士阿曼达·威廉姆斯 (Amanda Williams) 指出：“怀孕的最初三个月会让人感到无比的疲劳。这是胎儿和胎盘发育最快的时期，因此身体会产生巨大的代谢需求。”在这段时间里，某些激素水平也会急剧上升，比如雌激素、孕酮和 HCG（即人绒毛膜促性腺激素，一种由胎盘释放的妊娠激素），这可能会让你感觉浑身难受。

    想象一下，你的身体开始孕育宝宝，同时要为宝宝建造未来九个月的安身之处，这就能解释为什么你会累得下不来沙发，更别说去运动了。即使是职业运动员，在这个阶段也会力不从心。Nike 运动员阿迪亚·巴尔内斯 (Adia Barnes) 是亚利桑那大学女子篮球野猫队的主教练，同时也是两个孩子的妈妈，她记得在怀孕的最初三个月曾感到“疲惫不堪”。

    不过，千万别让疲惫感压垮你。简单几招，教你从容应对。

    宽以待己。

    威廉姆斯博士表示：“要认识到，你的身体能够做到这些事情已经很厉害了。很多时候人们都觉得自己应该做更多事情或达成更多目标，那些擅长运动的人就更是如此。但是请记住，只要坐在沙发上休息，让胎盘健康发育，就已经十分了不起了。”换句话说，即使你实际上并没有每天跑 5 公里，身体也会感觉像是每天跑了 5 公里。因此，视需要放松一下也无妨。

    困了就小睡片刻。

    Nike 教练兼宾州多伊尔斯敦 Trimester Fit Body 的创始人梅根·罗森菲尔德 (Meghan Rosenfeld) 指出，大家可能都知道休息有益健康，但“说起来容易做起来难”。她建议在日历上划出每天小睡的时间。罗森菲尔德教练表示：“只要闭上眼睛 15 到 20 分钟，甚至无需进入深度睡眠，就能倍感神清气爽。”只管好好休息，不要因为抽出时间自我放松就产生负罪感，这既无益处，也没有必要。而且无论是小睡片刻，还是告别负罪感，都是产后阶段应该养成的好习惯

    专家支招！孕期前三个月如何缓解疲劳

    按时补水和进食。

    根据威廉姆斯博士的说法，一天当中定时补充一些营养丰富的小零食，不仅有助保持精力充沛，还能抑制恶心感。她推荐抓上一把像浆果和坚果这样的零食，营养丰富又方便即食。也可以尝试奶酪条配薄脆饼干，全麦土司配鹰嘴豆泥，或是用苹果片蘸坚果酱。罗森菲尔德教练建议，要注意倾听身体发出的饱足信号，因为暴饮暴食可能会让你更加疲惫。她还指出，脱水也会引起疲劳感，所以一整天都要及时补水。如果目前觉得喝水比较乏味，可以试着加点柠檬或薄荷，也可以换成苏打水。

    养成规律的睡眠习惯。

    医学博士格雷丝·卞 (Grace Pien) 是马里兰州巴尔的摩市约翰·霍普金斯医院的助理教授兼睡眠医学研究主任。她表示，孕期前三个月的激素变化，伴随刚怀孕时的压力上升，让你即使筋疲力尽，也很难获得高质量的睡眠。再加上孕反引起的恶心感，一夜好眠似乎只是天方夜谭。卞博士建议，睡前调暗灯光，听些放松的音乐，并避免使用电子设备，这些方法都有助于向大脑发出“该睡觉了”的信号。

    至于睡觉时出现的恶心感，威廉姆斯博士建议晚上避免摄入会刺激胃黏膜的酸性食物。她还推荐在床边放些原味脆饼，或者在冰箱里备些寿司姜片，如果半夜突然恶心反胃，可以用来缓解不适感。

    让身体动起来。

    罗森菲尔德教练表示，在医生同意的情况下，即使只是稍微做些运动，也能为你注入活力，帮助调节血糖水平，从而防止精力大幅下降。她建议：“即使在你只想躺平的日子里，也要出门走上一小段路。哪怕 10 分钟也可以。你甚至可能兴致大发，最后超额完成散步任务。”

    如果你没有劲头去运动也没关系，不妨试着花几分钟时间练习腹式呼吸，这不仅有助强化核心肌群和盆底肌，还可以让你集中精神，专注自身。练习方法如下：首先，吸气扩张胸腔，同时放松盆底肌；然后，在呼气过程中让腹部和盆底肌发力。

    比起上述秘诀，还有什么更能让你打起精神呢？只消知道孕期前三个月通常是最令人疲惫的阶段，不出意料你很快就能找回状态。

    文字：蕾切尔·拉布金·皮奇曼 (Rachel Rabkin Peachman)
    摄影：维维安·金 (Vivian Kim)

    升级你的健康计划

    如果你跃跃欲试，希望找到符合自己需求的运动计划，不妨打开 Nike Training Club App，解锁 Nike (M)“妈妈动起来”训练计划，然后选购 Nike (M) 孕妈系列单品，让出色装备伴你度过孕期的每一个阶段。

    与我们一起畅动选购 Nike (M) 系列

    相关故事

    专家支招！流产后如何科学运动

    Nike (M) 孕妈系列匠心呈献

    温馨运动指南 协助流产后的身体恢复

    注重运动恢复，维持身体良好状态

    训练

    恢复对免疫系统有何影响

    保持运动习惯能够提高免疫力吗?

    训练

    运动对你的免疫力有何影响？

    降低风险：以科学的训练方式开启计划

    训练

    重启训练，做对了更重要

    坚持训练计划，保持健康的秘诀

    训练

    5 个妙招，助你重拾健康习惯