专家支招！流产后如何科学运动

威廉姆斯博士指出，在流产后数天，通常可以进行一些低强度的运动，比如步行。但若想进行更高强度的运动，请先与你的医生交谈，确保了解一切须知事项。她还表示，临床医生可能会考虑你流产时所处的孕期阶段、流产原因，以及你是否仍在大量出血。例如，医生可能会问：是孕早期、孕中期还是孕晚期？是否服用了药物或做了手术？是否进行了剖腹产？所有这些因素都会影响你的恢复，以及多久可以重拾运动。

威廉姆斯博士说，一般而言，如果不再流血或流血量极少，在孕早期流产的女性通常可以在一至两周内恢复日常运动。但如果仍大量流血，则请勿进行剧烈运动，因为这可能会增加失血过多或大出血的风险。

如果是在孕晚期遭遇流产，威廉姆斯博士表示，则可能需要等待大约三至四周才能恢复高强度运动。如果曾进行剖腹产，她建议至少等待 8-12 周再进行传统腹部训练，例如平板支撑，尽管基于呼吸的深层核心训练和盆底肌恢复训练颇有帮助（详情请见下文）。