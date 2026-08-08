对于持续训练来说，恢复有着不可或缺的重要作用。本文将指导你如何从运动后的肌肉疼痛中恢复元气，助你在次日重新上阵，并持之以恒。



训练后的几天内如何应对肌肉酸痛？这的确是个重要话题。强烈的酸痛感甚至会让你想要放弃第二天的训练，因此如何缓解酸痛并促进恢复十分关键。我的独门秘诀虽然传统，但久经考验且行之有效，那就是泡泻盐浴。



超市、药店或便利店都可以买到泻盐袋，普通的泻盐袋即可。我建议在晚上的时候泡泻盐浴。你可能看到过有的运动员在装满冰块的大浴缸里泡澡，然后想着自己也可以通过这种冷泡法来恢复身体，但这可不是仅仅靠冰块就能解决的事。



以下是一些相关的小 Tips：

最好在训练当天的晚上泡澡，这样更有助于在肌肉开始疼痛前就让它获得放松。 使用热水，水温要尽可能高，但不要让你感觉不适。 按照包装上的指导溶解浴盐，通常是一缸水放两杯浴盐。 浸泡 15 到 20 分钟。

泻盐浴看似平淡无奇，却是恢复的最佳利器，这可是经过有详细记录的科学研究证实了的。所以你大可以火力全开、畅快训练，然后在晚上泡个泻盐浴，帮助缓解肌肉酸痛。