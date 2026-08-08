轮滑运动热潮再起？如果你问这群在加州长滩玩转轮滑多年、英姿飒爽的轮滑玩家，她们会告诉你，这项体育运动从未消失， 只是因为当下全球疫情的影响，逐渐吸引了更多人的注意。轮滑好手基安娜（Kiana） 说：“疫情期间，室内运动场馆暂停开放，很多人开始对轮滑提起兴趣，希望有机会学习新的东西，到户外呼吸新鲜空气，追寻在隔离期间难得的自由。”基安娜表示，她经常和这群轮滑爱好者一起挑战各种超高难度的帅气动作，以更多花样突破自我。由于大量旱冰场和室内场馆处于关闭状态，这支轮滑队走上街头，在彩虹色装饰的后院坡道尽情释放活力。

这群轮滑女孩除了经常去后院和小巷享受轮滑的乐趣，还将自己的影响力扩展到了更远的地方。她们在网上建立起轮滑社区，吸引了来自世界各地的轮滑爱好者。尽管相隔千里，大家可以在社交媒体上保持联系，通过视频电话等方式一起学习新的技巧，不断改进动作，互帮互助。同时她们也倡导消除对身材和性别的歧视，强调包容精神和自信心。对这群女孩而言，轮滑运动就像是安全的避风港，让她们不必被传统运动员的定义所限制。“我会为其他滑板爱好者加油喝彩，借此表达出对她们的喜爱。”其中一名滑板者婕斯（Jes） 说。“爱是包容。我们应该张开双臂，敞开心扉，让人们感受到真诚和热情。”这支轮滑队的好几名队员提到，自己有过穿着轮滑鞋摔倒后遭到嘲笑的童年经历，但在成年后重返轮滑世界，反而帮助她们抚平了当年的创伤。婕斯说：“这一回，我得到的不是嘲笑，而是欢呼。”