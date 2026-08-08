滑出我人生
社群
形貌不羁、个性张扬的轮滑队向人们证明，社群团体可以为体育运动创造一片别样的安全天地。
跟随“志同道合”系列节目，了解不同的运动团体、运动⼈如何在⼀⽀队伍⾥拧成团，勇往直前。
轮滑运动热潮再起？如果你问这群在加州长滩玩转轮滑多年、英姿飒爽的轮滑玩家，她们会告诉你，这项体育运动从未消失， 只是因为当下全球疫情的影响，逐渐吸引了更多人的注意。轮滑好手基安娜（Kiana） 说：“疫情期间，室内运动场馆暂停开放，很多人开始对轮滑提起兴趣，希望有机会学习新的东西，到户外呼吸新鲜空气，追寻在隔离期间难得的自由。”基安娜表示，她经常和这群轮滑爱好者一起挑战各种超高难度的帅气动作，以更多花样突破自我。由于大量旱冰场和室内场馆处于关闭状态，这支轮滑队走上街头，在彩虹色装饰的后院坡道尽情释放活力。
这群轮滑女孩除了经常去后院和小巷享受轮滑的乐趣，还将自己的影响力扩展到了更远的地方。她们在网上建立起轮滑社区，吸引了来自世界各地的轮滑爱好者。尽管相隔千里，大家可以在社交媒体上保持联系，通过视频电话等方式一起学习新的技巧，不断改进动作，互帮互助。同时她们也倡导消除对身材和性别的歧视，强调包容精神和自信心。对这群女孩而言，轮滑运动就像是安全的避风港，让她们不必被传统运动员的定义所限制。“我会为其他滑板爱好者加油喝彩，借此表达出对她们的喜爱。”其中一名滑板者婕斯（Jes） 说。“爱是包容。我们应该张开双臂，敞开心扉，让人们感受到真诚和热情。”这支轮滑队的好几名队员提到，自己有过穿着轮滑鞋摔倒后遭到嘲笑的童年经历，但在成年后重返轮滑世界，反而帮助她们抚平了当年的创伤。婕斯说：“这一回，我得到的不是嘲笑，而是欢呼。”
一起走近这群轮滑女孩
勒贝尔（Rebel）
29 岁的勒贝尔不仅是全球轮滑社区的负责人，还运营着一个庞大的“Queer Girl Straight Skates”社交媒体项目，包括“Skate Date”播客。勒贝尔通过这个播客联结世界各地的轮滑爱好者，向大家传递轮滑给她带来的自信。“当我开始玩轮滑时，我不仅得到了同道中人的热烈欢迎，还从中了解到：我的身体是强大利器，它可以帮助我成为了不起的人。”
肖夫（Shove）
艺术家肖夫今年 34 岁，在摩西轮滑社（Moxi Skates）工作，是勒贝尔的亲密搭档。都喜欢穿着二手店淘来的衣服在坡道或街头玩轮滑的她们，在一次轮滑比赛中相识。“我非常盼望疫情早日结束，这样我就可以举办一场大规模的轮滑活动，让几百名轮滑爱好者齐聚长滩，吸引全城目光。”肖夫说，“我很怀念之前一起的放飞时刻，等生活回归正轨，我们一定会大滑特滑、大干一场！"
婕斯（Jes）
28 岁的婕斯在肖夫引导下开始接触轮滑。她回忆说：“肖夫想教我如何‘炸山’（滑手从超大斜坡冲下来，基本不刹车）。”在几番鼓励之后，婕斯最终大胆一试。她说：“我当时浑身发抖，还哭了出来。因为我以为自己会撞到沥青路面了，但事实上我没有。”她还提到，如今，她的轮滑风格就是休闲自在。"我喜欢在轮滑 U 型场地游弋，时不时地玩几个小花样。在轮滑过程中，我会尽量保持镇定平静的状态。”她说，“在滑行过程中你可不能急。”
埃斯特罗·珍（Estro Jen）
摩西轮滑（Moxi Roller Skates）网店创始人埃斯特罗·珍从小就开始参与轮滑社区的各种活动。她为轮滑爱好者开展宣传的热情令人瞩目，但真正让大家叹为观止的，还要属她酷炫的空中动作。（除了轮滑，她还是一个好莱坞超级英雄大制作电影的专业特技表演者）。“我们追求刺激，追求让自己开心的东西。当你有朋友一起在空中翻转的时候，感觉真的很带劲。”她说，“我相信轮滑真的会成为未来风尚。”
基安娜（Kiana）
基安娜的轮滑队从轮滑阻拦赛开始接触轮滑。在观看摩西轮滑队的视频后，她们受到启发，将轮滑场地移到了公园。作为这支轮滑队相对年轻的成员，23 岁的基安娜时常得到同伴的鼓励。当然，她本身实力也不逊色。她经常和大家一起画着五颜六色的小丑妆轮滑，展现自己的独特个性。“在我看来，轮滑既是释放压力、展现创造力的方式，又能带来许多乐趣。”
为了保护采访人物隐私，部分姓名和个人信息有所修改。
拍摄：Erynn Patrick
摄影：David Elliott
文字：Tristan McAllister
发布时间：2020 年 11 月