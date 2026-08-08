俱乐部创始人阿卜杜拉曼表示：“菲茨罗伊雄狮足球俱乐部是澳大利亚一家与众不同的足球俱乐部。‘与众不同’就是这个俱乐部给人们的印象。”

阿卜杜勒给人留下的印象应该也是“与众不同”的。他出生于埃塞俄比亚，小时候就移民到了澳大利亚墨尔本。他说足球不仅让他与自己故乡的文化紧密相连，也让他与新的家乡产生了共鸣。然而，几年后当花费变得太高时，他不得不放弃足球。



“当时我付不起报名费，于是我告诉自己，‘我需要做点什么来改变现状’。”阿卜杜勒回想道。

2013 年，阿卜杜勒创立了菲茨罗伊雄狮足球俱乐部，兑现了自己的诺言。

“我认为足球应该是免费的运动，菲茨罗伊雄狮足球俱乐部希望保证社区的每个年轻人都有机会参与体育运动。”阿卜杜勒说，“没有任何报名费，踢球是完全免费的。”



这七年间，俱乐部不仅为年轻人们提供了参与足球运动的机会，还把大家凝聚在了一起。



阿卜杜勒表示：“我认为这个俱乐部办得很好，它把大家凝聚在一起，这样大家就能在踢球时互相学习。他们不仅仅是在一起踢球，更是在尝试构建共同的精神家园。