菲茨罗伊雄狮足球俱乐部，见证团结的力量
社群
墨尔本少年阿卜杜勒马利克· 阿卜杜拉曼（Abdulmalik Abdurahman）在 17 岁时希望创建一个社区，让不同出身背景的年轻人都能加入其中，于是菲茨罗伊雄狮足球俱乐部就此诞生。
在“普通人的体育梦”系列中，我们将会介绍一群来自世界各地的普通人，讲述他们如何借助体育运动的力量，改变所在社区乃至整个世界。
对阿卜杜勒马利克·阿卜杜拉曼来说，这种改变就是让澳大利亚墨尔本内城区的年轻人无需负担高昂费用也能参与足球运动。于是他创立了菲茨罗伊雄狮足球俱乐部，让年轻人免费踢足球。Nike 同样希望为男孩和女孩们提供运动机会，因此从 2018 赛季开始，Nike 就与菲茨罗伊雄狮足球俱乐部展开合作，通过资金赞助、训练指导以及提供比赛日所需球衣和战靴的方式来支持该俱乐部。
今天，日常运动和竞技比赛已不同于以往，但它仍然是我们的动力之源，它向世人展示了团结带来的无限可能。对菲茨罗伊雄狮足球俱乐部和所有人来说，都是如此。
“普通人的体育梦”第二期已于 2019 年 12 月在澳大利亚墨尔本拍摄完成。点击上方视频，从菲茨罗伊雄狮足球俱乐部球员口中了解更多。
俱乐部创始人阿卜杜拉曼表示：“菲茨罗伊雄狮足球俱乐部是澳大利亚一家与众不同的足球俱乐部。‘与众不同’就是这个俱乐部给人们的印象。”
阿卜杜勒给人留下的印象应该也是“与众不同”的。他出生于埃塞俄比亚，小时候就移民到了澳大利亚墨尔本。他说足球不仅让他与自己故乡的文化紧密相连，也让他与新的家乡产生了共鸣。然而，几年后当花费变得太高时，他不得不放弃足球。
“当时我付不起报名费，于是我告诉自己，‘我需要做点什么来改变现状’。”阿卜杜勒回想道。
2013 年，阿卜杜勒创立了菲茨罗伊雄狮足球俱乐部，兑现了自己的诺言。
“我认为足球应该是免费的运动，菲茨罗伊雄狮足球俱乐部希望保证社区的每个年轻人都有机会参与体育运动。”阿卜杜勒说，“没有任何报名费，踢球是完全免费的。”
这七年间，俱乐部不仅为年轻人们提供了参与足球运动的机会，还把大家凝聚在了一起。
阿卜杜勒表示：“我认为这个俱乐部办得很好，它把大家凝聚在一起，这样大家就能在踢球时互相学习。他们不仅仅是在一起踢球，更是在尝试构建共同的精神家园。
“在另一支球队踢球时，我和我的朋友是唯二的穆斯林女孩。你会发现大家都在盯着你看，你知道那种感觉吗？开始在这里踢球后，我感觉自在多了，因为我周围的人在踢球时都会戴着头巾。我觉得我们打破了刻板印象。”
球员
哈南（Hanan）
“教练尝试让我们做大量的高难度训练。因为他总说，‘想要成为更好的球员和更好的运动员，你的训练只会越来越难，不可能越来越轻松。’当训练变难，而你想要放弃的时候，我们就会互相鼓励。为此我很感激我的队友。”
球员
图基（Tuji）
本文发布于 2019 年 12 月。