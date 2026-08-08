一个阴沉的夜晚，在克罗地亚盖尼特（Gajnice）一个工薪阶层聚集的郊区里，几个人沿着篮球场的边线闲游。他们的轮廓在柔和的黄色灯光照射下清晰可见，他们的影子则映射在球场两侧雄伟的楼宇上。白色出租车来来往往，铁丝网围栏里的通勤列车匆匆离去，车轮撞击铁轨，发出有节奏的哐当声，击破了那个阴沉的夜晚。



这就是盖尼特著名的出租车集合点，当地居民的骄傲，也是城市热力图的中心。大家会在这里聊天、闲逛，更重要的是，聚在一起打球。夜晚的天空下，一场细雨开始降落，让斑斑点点的柏油马路显得愈发黑亮。没有人在赶时间，有的只是老掉牙的笑话、无聊的对话，还有叙旧谈天。许多篮球运动员已经从附近的公寓步行过来，其他人则是在下班后的回家路上停下来，在车里换下身上的工作服。



“好了，一起上场吧。”一个低沉的声音用克罗地亚语说道。