克罗地亚：社区篮球场的重生
社群
克罗地亚新一代篮球爱好者令当地球场重焕繁荣景象，从而大大增强了社区凝聚力。
一个阴沉的夜晚，在克罗地亚盖尼特（Gajnice）一个工薪阶层聚集的郊区里，几个人沿着篮球场的边线闲游。他们的轮廓在柔和的黄色灯光照射下清晰可见，他们的影子则映射在球场两侧雄伟的楼宇上。白色出租车来来往往，铁丝网围栏里的通勤列车匆匆离去，车轮撞击铁轨，发出有节奏的哐当声，击破了那个阴沉的夜晚。
这就是盖尼特著名的出租车集合点，当地居民的骄傲，也是城市热力图的中心。大家会在这里聊天、闲逛，更重要的是，聚在一起打球。夜晚的天空下，一场细雨开始降落，让斑斑点点的柏油马路显得愈发黑亮。没有人在赶时间，有的只是老掉牙的笑话、无聊的对话，还有叙旧谈天。许多篮球运动员已经从附近的公寓步行过来，其他人则是在下班后的回家路上停下来，在车里换下身上的工作服。
“好了，一起上场吧。”一个低沉的声音用克罗地亚语说道。
“是我们让这个球场、这片街区成了新地标。”
后卫伊万·克里兹马尼克（Ivan Krizmanic）
不一会儿，大家都已脱下外衣，系紧鞋带。一场快节奏的五对五的篮球比赛就此拉开帷幕。在出租车集合点，球风是实力的唯一表现。在这里，犯规并不常见，要举起奖杯通常需要有所付出，将比赛称之为“激烈”一点都不为过。“我们一直用更为刻苦的方式练习。得分不易，我们没有退路。”伊万·克里兹马尼克说。他是一名后卫，有着行云流水般的球风，擅长以晃断脚踝的交叉步技巧过人。
当你代表自己街区的居民比赛时，赢得球场上的尊重至关重要。每年夏天，出租车集合点都会迎来一年一度的三对三锦标赛，附近城镇的篮球爱好者们齐聚一堂，挑战当地球队。最近，邻国的篮球爱好者们也赶来参加这个锦标赛。“你希望打败他们后骄傲地说，‘在盖尼特他们是客场，我们才是主场。祝他们下次好运。’”伊万说。
出租车集合点并不总是如这番景象。这里的运动场一度年久失修，直到新一代年轻人亲自对球场进行了翻新，情况才有所改变。资深球员米罗斯拉夫·若西克（Miroslav Josic）说：“我们调整了篮板……画上了线条，打造了属于自己的舞台。”随后，球场就成为了荣耀之地。“我们让这个球场、这片街区重焕生机。在我们来这里打球、进行宣传之前，根本没有人知道这里。” 伊万补充道。
重点是，球场成了年轻人和老年人共同聚合地，不管他打不打篮球。“从五岁的小孩，到五六十岁的长者，各种年龄段的人都会来这个球场。来球场已经成了我们这里人共同的生活方式。我们也欢迎每一个人。” 伊万说。
球场不断地赢得全球赞誉，但当地球队依旧维持着较小的规模，关系也像家人一样紧密。社区成员来自各行各业：有药剂师、调酒师、律师，也有在仓库工作的工人，他们都被自己珍视的篮球运动紧紧凝聚在一起。平时，他们会在群里通过文字方式交流，安排篮球比赛计划，也常常相约在比赛后喝点啤酒。“和我一起打球的人不只是我的朋友，更是我的兄弟。” 米罗斯拉夫由衷地表示。