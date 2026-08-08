藏身于伦敦南部的克罗伊登，这家小得出奇的拳击俱乐部致力于为那些试图扭转自己人生的青少年带来大改变。这里空间有限，汗味熏天，却也无所顾忌，这个地方发生的一切，都是为了改变青少年的人生，让他们拥有更美好的未来。“拳头非枪”（Gloves Not Gunz）拳击俱乐部由亚当·巴拉德（Adam Ballard）和本·埃克特（Ben Eckett）于 2017 年初创立，在当地青少年罪犯层出不穷的状况下，他们希望自己所在的地区能有所改变，俱乐部便为此而建。

这里的拳击俱乐部欢迎每一个人。来自不同学校和街区的青少年，带着不同的问题来到这里。虽然他们都知道自己和别人有些不太一样，不过一进俱乐部，他们就会把这些都抛到脑后。在这个空间里，孩子们可以尽情玩乐，享受新事物并释放自我。每一次小小的胜利都会获得认可与称赞。



对于伦敦南部的青少年来说，日常生活中的困难在举重、跑圈和做呼吸练习时，都变得没那么难对付了。这些运动能帮助他们消耗过剩的精力，为他们的内心带来平静。