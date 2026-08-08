“足球拥有凝聚人心的力量。”



这就是伦敦哈克尼威克足球俱乐部创始人鲍比·卡桑加（Bobby Kasanga）的观点。足球运动带来巨变——这个说法在全球各地的城市和社区中反复得到印证。



但变化并非一蹴而就。正是有鲍比这样的人多年来不断努力，坚持追逐自己的梦想，才带来了巨变。2015 年，鲍比从监狱获释后渴望开启人生新旅程，改变他所在的社区。那是一个中产阶级社区，同时也充斥着帮派暴力问题。因此，他决定创立哈克尼威克足球俱乐部，并在社区挨家挨户筹集资金。近五年后，数百名成员加入了哈克尼威克足球俱乐部，这当中有成年男性和成年女性，也有儿童。



在“普通人的体育梦”系列中‏，我们将会介绍一群来自世界各地的普通人，讲述他们如何借助体育运动的力量‏，改变所在社区乃至整个世界。

点击上方视频了解更多有关哈克尼威克足球俱乐部的内容。这是我们的第一期故事，接下来敬请期待巴黎艾雷西亚足球俱乐部（Alésia FC）和来自墨尔本的菲茨罗伊雄狮足球俱乐部（Fitzroy Lions）的视频。