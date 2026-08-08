从零开始，他在伦敦足球俱乐部改变人生
社群
在哈克尼威克足球俱乐部（Hackney Wick FC）于 2015 年创立后，它的创始人就一直在球场内外协助建立社区。
最近更新：2021年5月28日
“足球拥有凝聚人心的力量。”
这就是伦敦哈克尼威克足球俱乐部创始人鲍比·卡桑加（Bobby Kasanga）的观点。足球运动带来巨变——这个说法在全球各地的城市和社区中反复得到印证。
但变化并非一蹴而就。正是有鲍比这样的人多年来不断努力，坚持追逐自己的梦想，才带来了巨变。2015 年，鲍比从监狱获释后渴望开启人生新旅程，改变他所在的社区。那是一个中产阶级社区，同时也充斥着帮派暴力问题。因此，他决定创立哈克尼威克足球俱乐部，并在社区挨家挨户筹集资金。近五年后，数百名成员加入了哈克尼威克足球俱乐部，这当中有成年男性和成年女性，也有儿童。
在“普通人的体育梦”系列中，我们将会介绍一群来自世界各地的普通人，讲述他们如何借助体育运动的力量，改变所在社区乃至整个世界。
点击上方视频了解更多有关哈克尼威克足球俱乐部的内容。这是我们的第一期故事，接下来敬请期待巴黎艾雷西亚足球俱乐部（Alésia FC）和来自墨尔本的菲茨罗伊雄狮足球俱乐部（Fitzroy Lions）的视频。
球员
“鲍比凭一己之力对哈克尼威克这个地方产生了巨大的影响。他不仅帮我找到了工作，还帮助了其他不少足球运动员争取到了各种机会，让我们真正找到了自己的价值。”
教练兼球员
Jayden
支持者
“我们的球队就像一个大家庭。我们总是会一起去外地踢足球比赛。我热爱哈克尼威克足球俱乐部，热爱极了！上个赛季，我们参加了英格兰足总杯(FA Cup) 的一次客场比赛，带了整整 50 人的队伍过去。那真是个难忘的日子。尽管我们输了，但那依旧是值得铭记的一天。”
俱乐部支持者
“威克人”皮特（Pete “the Wickerman"）
志愿者
“哈克尼威克就需要这样的球队。过去街上到处都是无所事事闲逛的孩子，斗殴事件频发，整个社区如同一盘散沙。但这支球队将社区紧紧团结在了一起。”
志愿者
凯利（Kelly）
本文发布于 2019 年 6 月。