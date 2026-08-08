当你正要跟着经验丰富的朋友一起滑下滑雪道时，一阵强烈的恐惧感让自己顿住了脚步；虽然上台前已经演练过很多遍，但忽然觉得自己完全没办法在听众面前开口；才刚加入新团队，不确定自己是否有资格影响团队的其他成员，而在电话会议中沉默寡言。这些场景有没有觉得似曾相识?

恐惧、丧失信心、感觉自己不称职，这些情绪都会让你无法好好表现，甚至会感到不知所措。专门研究表现焦虑的认证临床心理学家雷吉娜·穆拉迪安（Regine Muradian）博士表示，一般而言，这些心理障碍在面临威胁或高压的情况下，肾上腺素和皮质醇就会在身体大量释放，刺激身体产生抗拒或想要逃跑的反应，伴随心跳加速、胸闷、或手心出汗等一连串的身体症状，感觉自己像是完全僵住，也就是所谓的“怯场”。

你可能以为只有自己才会面临这些窘境，但其实有很多人都有类似经历。心理表现认证咨询师格雷格·切尔托克（Greg Chertok）曾在奥运会、超级碗、史丹利杯等知名重大赛事中为运动员提供帮助。他表示：“在压力下崩溃的情况，比人们想象得还常见。即便是专业运动员也会怯场。”想想看，有多少大型比赛球队因为一个失误而输掉了比赛。