如何树立团队精神？
训练
一位年轻的游泳运动员只渴望击败队友而不愿与他们合作共赢。马拉松运动员埃鲁德·基普乔格（Eliud Kipchoge）的教练帕特里克·桑（Patrick Sang）为他带来一些与众不同的建议。
“教练⽀招”系列咨询专栏，通过专家教练的指导，学习探索如何掌握运动心态和心理调节，来提升运动表现。
Q：尊敬的教练您好！我是一所高中的女子游泳队队员，我所在的游泳队表现突出，曾多次赢得团体赛冠军，但我们也会在个人赛中与队友们一较高下。我的队友们是我最要好的朋友们，但只要置身于泳池，我就一心只想击败她们。我对冠军的头衔如此着迷，以至于开始将个人成就的位置摆在了团队成就之前。我会刻意拉开与队友之间的距离，甚至不愿分享泳池外的日常生活，比如我吃了什么，什么时候做了额外训练或睡眠时间等。我知道这么做很自私，而且我自己心里也不好过。这些念头也开始影响了我的表现。我能否做到既是一名好队友，又是团队中里最出色的队员呢？
泳姿出众的
16 岁游泳运动员
A：你或许听过“团队至上”的说法，或许你身边的所有人现在就在重复着这句话。但我可以告诉你，希望单独开展训练和参与比赛的想法是正常的。我还可以告诉你，在团队训练中所获得的技能和优势将对你大有帮助，当击败所有竞争对手的时机到来时，你将会因此脱颖而出。
如果你参观过我的跑步训练营，你会发现运动员是以团队为单位开展训练的。但在训练过程中，我们始终牢记团队是由个人组成的。事实上，我在招募新运动员时做的第一件事就是了解他们的个人情况，包括他们的运动强项、教育水平和竞争驱动力。这样我才能制定个性化的指导方式，进而帮助每个运动员设定并实现各自的目标。
我发现团队合作能促使运动员更加坚持不懈地朝着个人目标前进。以跑步为例，动员如果想提升耐力和控制力，那么，与其他四到五位运动员一起训练会更有所帮助。当一名运动员选择参与团队合作，而不再试图全程保持领先的时候，他将学会如何保持体力、如何长时间应战，以及如何适时调整速度。
你似乎渴望在训练和比赛中都能独占鳌头。其实，无论是在训练中还是比赛时，这种心态对你都没有什么帮助。
比方说， 一名跑步运动员跑完 5000 米需用时 13 分 30 秒。如果在他参加的一场比赛中，有 20% 的参赛选手能够以低于 13 分钟的时间跑完全程。那么他有必要担心这 20% 的竞争对手吗？没必要，这名运动员应该实际的将训练重点放在将自己的跑步用时缩短至 13 分 20 秒以下。如果试图参照他人的水平来调整自己的目标，可能会给自己施加太大的压力，还可能让自己陷入受伤、气馁的状态，甚至开始产生心理障碍。
另一方面，当你专注于做好自己能力范围内的事情，便能减轻一些压力。即使在一场激烈紧张的比赛中，你都可以自言自语地告诉自己：“这是一次提升自我水平的机会。”你可能很快就会意识到，不必去击败所有竞争对手，只要击败昨天的自己就可以了。给自己设定这样的心理预期后，你会发现自己也会为队友的成功而喝彩。
事实上在我还是一名职业跑步运动员时，就开始执教了。有时我指导的队友还会在个人赛中与我同场竞技。在 1997 年的时候，我最后指导的其中一名队友伯纳德·巴尔马赛（Bernard Barmasai）打破了障碍赛跑的世界纪录。顺带一提，我也在同场比赛中创下了自己的个人记录。
我会因为伯纳德获得了金牌而对他心生嫉妒吗？当然不会。我觉得伯纳德的获胜是我们共同努力的结果，因此我也同样收获了胜利的喜悦。而同时我也为自己取得的成绩感到无比自豪，因为我深知自己已全力以赴。我向你保证，只要你能够专注于发挥自己的最大潜力，那么无论结果如何，你都会感到心满意足。
总而言之，你没必要总是迁就他人。有时，适当的自私反而可以让你走得更远。如果你认为自己单独开展训练的机会不够多，不妨向你的教练袒露心声。
当我还是大学越野队中的一名运动员时，也曾经历过类似的处境。当时，由于要在晨间集体训练结束后紧接着上当天的第一堂课，我与队员们对此感到不堪重负。于是我们一起去找教练，告诉他我们更希望能进行个别训练。虽然教练一开始有些犹豫，但我们向他保证，一定会在关键时刻取得出色成绩。于是我们分头各自努力训练，结果在那一年的团队赛中击败了所有竞争对手。
你看，个人训练和团队训练之间是相辅相成的。从长远来看，无论选择将训练重心放在哪一边，你的目标都是让自己成为自己的头号竞争对手。如果你的队友们也赢了，那你不就有更多欢呼庆祝的机会了吗？
帕特里克·桑教练
帕特里克·桑是肯尼亚的跑步教练，也是一名退役的跑步运动员。桑自 2002 年起担任基普乔格的教练。从那以后，在桑的帮助下，基普乔格先后赢得了一枚奥运金牌，创下了马拉松世界纪录，还成为了史上首个在 2 小时之内跑完马拉松的运动员。桑曾作为肯尼亚的国际跑步运动员，在 1991 年世界田径锦标赛、1992 年奥运会和 1993 年世界田径锦标赛的 3000 米障碍赛跑中 3 次斩获银牌。大学期间，桑在得克萨斯大学奥斯汀分校参加比赛，创下了 3000 米障碍赛跑的校内纪录。
摄影：Kyle Weeks