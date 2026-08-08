比方说， 一名跑步运动员跑完 5000 米需用时 13 分 30 秒。如果在他参加的一场比赛中，有 20% 的参赛选手能够以低于 13 分钟的时间跑完全程。那么他有必要担心这 20% 的竞争对手吗？没必要，这名运动员应该实际的将训练重点放在将自己的跑步用时缩短至 13 分 20 秒以下。如果试图参照他人的水平来调整自己的目标，可能会给自己施加太大的压力，还可能让自己陷入受伤、气馁的状态，甚至开始产生心理障碍。

另一方面，当你专注于做好自己能力范围内的事情，便能减轻一些压力。即使在一场激烈紧张的比赛中，你都可以自言自语地告诉自己：“这是一次提升自我水平的机会。”你可能很快就会意识到，不必去击败所有竞争对手，只要击败昨天的自己就可以了。给自己设定这样的心理预期后，你会发现自己也会为队友的成功而喝彩。

事实上在我还是一名职业跑步运动员时，就开始执教了。有时我指导的队友还会在个人赛中与我同场竞技。在 1997 年的时候，我最后指导的其中一名队友伯纳德·巴尔马赛（Bernard Barmasai）打破了障碍赛跑的世界纪录。顺带一提，我也在同场比赛中创下了自己的个人记录。