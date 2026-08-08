你，只会是更强的你
训练
乐观进取的自信态度并非与生俱来，需要后天逐步地培养。解锁这些专家建议，培养信心让自己变得强大。
- 在朝着目标前进的过程中，你唯一欠缺的可能只是自信心。
- 正确的方法可以帮助你从成功和“失败”中建立自信。
- 研究表明，穿什么可以给你带来心理优势。全新装备已为你备妥，一起来选购吧。
接下来，就让我们一探究竟。
你是不是觉得很多人天生就有自信基因？比如职业运动员、超级名模或是你那胆识过人的姐姐。其实不然。
专攻焦虑研究的亚特兰大临床心理学家杰西卡·M·古德奈（Jessica M. Goodnight）博士表示：“自信源于经验。全心投入，有时你就会发现一切进展得很顺利，这种经验会带给你自信。当然，你也会体验到失败的滋味。如果你韧性十足，并且重新振作起来，这种失败的经历也会成为你提升自信心的机会。”
无论是尝试新的运动项目还是训练计划，想要掌握任何新技能，都少不了持之以恒的练习，如果只是成功地完成几次，则无法达到这种效果。杰西卡·M·古德奈博士表示：“自信可以让你更容易坚持下去。”坚持和自信会相辅相成。
1. 假装自信，直到真正拥有自信
一项针对 55 项研究的综述表明，昂首站立或端正坐姿能够让你感到更加强壮且更有能力，同时还会缓解恐惧感。向后打开双肩抬头挺胸，摆出“力量姿势”，同时和他人进行眼神交流，也会产生相似的效果。凯利·基特利（Kelley Kitley）是一名来自芝加哥的心理治疗师，专门研究焦虑与抑郁。她说：“懒散的姿势不但会阻碍我们的呼吸，而且会让我们感到懈怠，降低自己的存在感。从心理学角度而言，这是自卑的表现。”
得体的穿着也能赋予你力量。古德奈博士表示：“不妨问问自己，‘如果我已经自信满满，我会穿什么衣服？’”也就是说，在你找到工作之前，你就应该花“重金”购买一套合体的正装，在开始举重训练之前，就应该购置更好的训练装备。研究显示，合身的正装能够让你用更积极的眼光看待自己。心理治疗师凯利·基特利指出，这还能让你拥有绝对的心理优势，让你在成功的路上迈出坚实的一步。
2. 敢于冒险
正如心理治疗师基特利所说：“冒险能够培养自信。”迫使自己走出舒适区，并且认识到其中的价值，你就能够获得更强大的信心，让你自如地面对各种挑战。
想知道如何才能走出舒适区，适度地冒险？不妨试试主动与陌生人攀谈。这有点赌博的成分，但顶多也只是让他们觉得你很奇怪。虽然你还是会有一些防备和顾虑，但是与陌生人建立关系这种方式带来的自信心回报会远超你的想象。心理治疗师基特利和古德奈博士建议，对于每天在健身房或电梯里遇到的人，你可以通过简单、真诚的方式表达出你的赞美之情。古德奈博士说：“如果对方与你产生了眼神交流或者对你微笑，这就是你表达赞美的最佳时机。”
3. 用笔记录
写下你过去的成功经验，提醒自己你有多么优秀，可以详细描述，也可以寥寥几笔带过。基特利指出：“这表明你曾经攻克过重重难关，同时也是你继续培养自信心的基础。”不妨把这份清单放到显眼的位置，例如浴室镜子上或是咖啡机附近，也可以把它当做手机的锁屏背景。
也可以实时记录下你大获全胜的瞬间。每周记录一到两件你颇有成就的事情，例如在期末考试周搞定一个项目，或是在前一天晚上没睡好的情况下完成一次高强度间歇训练。基特利指出，你可以通过这种切实可行的方式来记录成功的喜悦，同时暗示自己正在取得进步。这也能提醒你自己，就算遭遇失败，你也会振作起来，重回正轨。
基特利表示：“你会看到自己的自信心不断增强，这表明你比想象中更加自信。正因如此你会感到更加自豪、更有动力，然后走出舒适区，踏上自己的冒险之旅，设定更高的目标。”你当然也会实现每一个目标。
文字：Marygrace Taylor
插画：Davide Bonazzi
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