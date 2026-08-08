一项针对 55 项研究的综述表明，昂首站立或端正坐姿能够让你感到更加强壮且更有能力，同时还会缓解恐惧感。向后打开双肩抬头挺胸，摆出“力量姿势”，同时和他人进行眼神交流，也会产生相似的效果。凯利·基特利（Kelley Kitley）是一名来自芝加哥的心理治疗师，专门研究焦虑与抑郁。她说：“懒散的姿势不但会阻碍我们的呼吸，而且会让我们感到懈怠，降低自己的存在感。从心理学角度而言，这是自卑的表现。”

得体的穿着也能赋予你力量。古德奈博士表示：“不妨问问自己，‘如果我已经自信满满，我会穿什么衣服？’”也就是说，在你找到工作之前，你就应该花“重金”购买一套合体的正装，在开始举重训练之前，就应该购置更好的训练装备。研究显示，合身的正装能够让你用更积极的眼光看待自己。心理治疗师凯利·基特利指出，这还能让你拥有绝对的心理优势，让你在成功的路上迈出坚实的一步。