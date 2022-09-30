A：我有很多话想对你说。

但我们必须先谈谈伤人的玩笑，这种行为违背了许多道德规范，是非常不正确的。既然我是一名教练，而你是一名寻求帮助的球员，我就来说说为什么这种行为是不能容许的。

出色的团队一定关系紧密，在队员们共同创造出的团队文化中“个人关心集体，集体关爱个人”。即使玩笑攻击对象不是团队成员，无论嘲笑或讽刺他人的种族、多元化取向或社会经济背景都会损害这种团队文化。

这条准则适用于任何水平的任何运动团队。作为一名全国大学体育协会（NCAA）的篮球教练，我可以直接告诉你，如果我执教的球队里有队员觉得不受重视或不被尊重，整个球队的凝聚力就会下降，进而导致球队在比赛中出现漏洞。对手很快就会发现这些漏洞并加以利用。