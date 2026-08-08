在团队中受到排挤该怎么办？
训练
作为团队中唯一的亚裔球员，他没有真正得到队友们的接纳。考特尼·班格（Courtney Banghart）教练希望帮他走出困境。
“教练⽀招”系列咨询专栏，通过专家教练的指导，学习探索如何掌握运动心态和心理调节，来提升运动表现。
Q：尊敬的教练，我加入了 一支棒球队，但我觉得自己没有真正成为球队的一份子，你能理解我的处境吗？我是球队中唯一的亚裔球员，白人孩子们似乎根本没把我放在眼里，除非我是在跑垒。乘坐大巴去参加比赛时，我也是独自一个人坐。他们有自己的圈内玩笑和聊天群组，还会在周末抛下我一起出去玩，我是在训练时听到他们聊天才知道这些事。他们甚至会开一些伤人的玩笑，虽然不是针对我个人，但我还是感觉受到了伤害。他们的行为正逐渐侵蚀着我的自信，也损害了我的运动表现。我想融入这个集体，和大家一起赢得冠军，我相信我们可以做到！但不受欢迎的我怎么才能找到自己的立足之地呢？
唯一不受欢迎的队友
17 岁的棒球运动员
A：我有很多话想对你说。
但我们必须先谈谈伤人的玩笑，这种行为违背了许多道德规范，是非常不正确的。既然我是一名教练，而你是一名寻求帮助的球员，我就来说说为什么这种行为是不能容许的。
出色的团队一定关系紧密，在队员们共同创造出的团队文化中“个人关心集体，集体关爱个人”。即使玩笑攻击对象不是团队成员，无论嘲笑或讽刺他人的种族、多元化取向或社会经济背景都会损害这种团队文化。
这条准则适用于任何水平的任何运动团队。作为一名全国大学体育协会（NCAA）的篮球教练，我可以直接告诉你，如果我执教的球队里有队员觉得不受重视或不被尊重，整个球队的凝聚力就会下降，进而导致球队在比赛中出现漏洞。对手很快就会发现这些漏洞并加以利用。
另一方面，如果真正理解紧密关系的价值，我们就会明白，身为团队成员要肩负起神圣的责任。好比更衣室是一个神圣的地方，任凭外面风风雨雨，在更衣室内，团队成员们都可以卸下心防、坦诚相待。在信任感的驱使下，各种各样的人都能团结一致、齐心协力。这种强大的凝聚力也是团队运动的独特魅力所在。我很遗憾你所在的球队还没想明白这个道理，但我想告诉你，根据我的经验，这个目标是可以实现的。
我是个地地道道的白人。我的意思是，我可是来自新罕布什尔州的白人。而我的球队成员几乎都是黑人。我不能假装自己明白黑人或亚裔在社会中的处境。
这就是我总是如此重视包容性的主要原因之一。我执教的女性生活在种族不公的阴影下，因此坦白说，我的职责要求我和队员们展开对话，即使这些对话令我感到不太舒适。在每个赛季之初，我都会和队员们展开此类对话。此外，我还会处理整个赛季中出现的任何排挤问题，这是我不可推卸的责任。
我可以和你分享一个例子，科林·卡佩尼克（Colin Kaepernick）曾在美国职业橄榄球联盟（NFL）开赛前奏国歌时跪地抗议，当时我正在普林斯顿大学执教。在决定球队该如何对此事做出反应时，我知道确保每位队员的情绪，聆听每位队员的心声是非常重要的。
我告诉队员们：“作为团队中的一份子，你们必须做到谨慎发言和专心聆听这两点。”我们会围成一个圈，分享彼此的想法和感受。所有队员都用自己的角度进行叙述，比如说“我有这种感觉”或“我曾有过这种经历”。让每位队员都参与其中，大家轮流分享各自的心声。
在卡佩尼克的事件后的下一场比赛中，近一半的队员都跪地抗议了。尽管大家的观点不同，队友间的紧密关系仍未改变。我们都参与了一场艰难的对话，对彼此卸下心防。我们知道每个人的立场，不让彼此因分歧而疏远。一场深度的对话不会让队员之间产生隔阂，反而会使他们更加亲密。这种情况我见得多了，真希望能与你分享更多的故事。总而言之，更衣室是队员们的神圣空间。
再说回你的情况。显然，你的球队内部有必要展开一场艰难的对话。但我不是让你来开启对话，要求一个 17 岁的孩子来处理这种问题是不合理的，要求一个因种族身份遭受排挤的人去解决这种问题就更没有道理了。
我希望你能让教练介入此事。帮助你是教练的职责，尤其在你身处这般困境的时候。你必须勇敢地迈出第一步，把发生的事情和自己的感受告诉教练。称职的教练会在了解情况后立即采取行动。如果我的球队中有人排挤其他球员，我一定希望尽快解决这个问题。
当然，教练不作为的可能性总是存在的。如果是这样的话，那我至少可以提醒你，这世上有很多尊重差异的球队，也有很多球员们彼此关爱、互相信任的球队。我相信迟早有一天，你也会加入这样的球队。这是你应该享有的待遇。
考特尼·班格教练
班格是北卡罗来纳大学女子篮球队主教练。此前，在普林斯顿大学担任主教练，曾被评为 2015 年奈史密斯全国年度最佳教练，并担任了 2017 年美国 23 岁以下女子篮球国家队助理教练。班格曾是达特茅斯学院的主力队员，她创下的常春藤联盟职业生涯三分球纪录至今未被打破。此外，班格还是女子篮球教练协会理事会和全国大学体育协会（National Collegiate Athletic Association）女子篮球监管委员会的成员。
摄影：Jayson Palacio