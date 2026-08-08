我告诉队员们：“作为团队中的一份子，你们必须做到谨慎发言和专心聆听这两点。”我们会围成一个圈，分享彼此的想法和感受。所有队员都用自己的角度进行叙述，比如说“我有这种感觉”或“我曾有过这种经历”。让每位队员都参与其中，大家轮流分享各自的心声。

在卡佩尼克的事件后的下一场比赛中，近一半的队员都跪地抗议了。尽管大家的观点不同，队友间的紧密关系仍未改变。我们都参与了一场艰难的对话，对彼此卸下心防。我们知道每个人的立场，不让彼此因分歧而疏远。一场深度的对话不会让队员之间产生隔阂，反而会使他们更加亲密。这种情况我见得多了，真希望能与你分享更多的故事。总而言之，更衣室是队员们的神圣空间。



再说回你的情况。显然，你的球队内部有必要展开一场艰难的对话。但我不是让你来开启对话，要求一个 17 岁的孩子来处理这种问题是不合理的，要求一个因种族身份遭受排挤的人去解决这种问题就更没有道理了。



我希望你能让教练介入此事。帮助你是教练的职责，尤其在你身处这般困境的时候。你必须勇敢地迈出第一步，把发生的事情和自己的感受告诉教练。称职的教练会在了解情况后立即采取行动。如果我的球队中有人排挤其他球员，我一定希望尽快解决这个问题。



当然，教练不作为的可能性总是存在的。如果是这样的话，那我至少可以提醒你，这世上有很多尊重差异的球队，也有很多球员们彼此关爱、互相信任的球队。我相信迟早有一天，你也会加入这样的球队。这是你应该享有的待遇。

考特尼·班格教练