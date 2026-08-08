A：你现在可能会因为自己的情绪而感到无所适从。作为一名教练并结合我在处理球员情绪方面 20 多年的经验，我想对你说：“你的情绪是正常的，也是有价值的。你有这些情绪，证明你是一个专注而努力的球员。”

身为一名运动员，总会有输有赢。输的时候，你会感到恐惧、愤怒和痛苦；而赢的时候，你会感到喜悦、满足和兴奋。如果没有糟糕的经历，你可能就无法体会美好的感觉。

我对自己也很严格。我记得上高中时参加州网球锦标赛时，在一场比赛连续两次发球失误之后，我气愤地对着天空大喊大叫，还把球拍摔在地上。

我知道这不是宣泄情绪的最佳方式，但在那一刻我真的忍不住，那时我眼里只有分数。现在回想起来，当时我的父母就在看台上，但他们没有批评我，这令我印象深刻。似乎他们明白，正是因为我非常在乎，我才会像约翰·麦肯罗（John McEnroe）那样全情投入。



因此，要用心了解自己的感受。

话是那么说，但当某种情绪飙升到极限时，你可能没办法冷静下来，然后正面积极地思考。那么，有什么补救方法吗？让我们一起来看看。

有可能你一直在做我所谓的选择性倾听，而这根本就不是真正的倾听。比如有人说：“我喜欢你在球场上跑动的样子，而我们只需要你改进你投三分球的方式。”但你听到的却是：“我投三分球的水平有待提高，所以我的投篮很差劲。我是一个差劲的球员，我这个人也很差劲。”

滑坡谬误很容易发生！你可能会夸大每个因果环节，而得到不合理的结论。这种想法太常见了，即便是顶尖的运动员也无法避免。我教过的优秀球员中，有一位曾经在多次投篮不中后对自己非常失望。有一次她因为在场上的投篮表现不佳而感到十分恼火，于是我把她拉到了一旁对话。

