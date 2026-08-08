如何学会自我肯定？
训练
北卡罗来纳大学的考特尼·班格（Courtney Banghart）教练为一名表现优秀却不自信的篮球员及时助攻，帮助她学会自我肯定。
“教练支招”系列咨询专栏，通过专家教练的指导，学习探索如何掌握运动心态和心理调节，来提升运动表现。
Q：教练你好，我是我们高中校队的一名球员。从小到大，我坐冷板凳的时间比上场比赛的时间还长。而现在，我们队的前锋在第一场比赛时受伤了，于是我从替补进入了首发阵容。不仅如此，赛季过半时我还成为了我们队的主要得分球员。尽管我的教练和队友对我的表现感到惊喜不已，但我却高兴不起来。在比赛中无论我们领先其他队多少，我每投进一球，我的压力都会跟着增加。如果最后输了比赛，我还会因此责怪自己。我希望我能享受连胜的感觉，但我担心自己还没站稳脚跟。我满脑子想的都是，万一搞砸了，我可能就要回去坐冷板凳。我始终无法感到自信。我要怎样才能让自己相信，我是真的有实力，而不只是走运而已？
表现优秀却不自信的
16 岁篮球运动员
A：你现在可能会因为自己的情绪而感到无所适从。作为一名教练并结合我在处理球员情绪方面 20 多年的经验，我想对你说：“你的情绪是正常的，也是有价值的。你有这些情绪，证明你是一个专注而努力的球员。”
身为一名运动员，总会有输有赢。输的时候，你会感到恐惧、愤怒和痛苦；而赢的时候，你会感到喜悦、满足和兴奋。如果没有糟糕的经历，你可能就无法体会美好的感觉。
我对自己也很严格。我记得上高中时参加州网球锦标赛时，在一场比赛连续两次发球失误之后，我气愤地对着天空大喊大叫，还把球拍摔在地上。
我知道这不是宣泄情绪的最佳方式，但在那一刻我真的忍不住，那时我眼里只有分数。现在回想起来，当时我的父母就在看台上，但他们没有批评我，这令我印象深刻。似乎他们明白，正是因为我非常在乎，我才会像约翰·麦肯罗（John McEnroe）那样全情投入。
因此，要用心了解自己的感受。
话是那么说，但当某种情绪飙升到极限时，你可能没办法冷静下来，然后正面积极地思考。那么，有什么补救方法吗？让我们一起来看看。
有可能你一直在做我所谓的选择性倾听，而这根本就不是真正的倾听。比如有人说：“我喜欢你在球场上跑动的样子，而我们只需要你改进你投三分球的方式。”但你听到的却是：“我投三分球的水平有待提高，所以我的投篮很差劲。我是一个差劲的球员，我这个人也很差劲。”
滑坡谬误很容易发生！你可能会夸大每个因果环节，而得到不合理的结论。这种想法太常见了，即便是顶尖的运动员也无法避免。我教过的优秀球员中，有一位曾经在多次投篮不中后对自己非常失望。有一次她因为在场上的投篮表现不佳而感到十分恼火，于是我把她拉到了一旁对话。
“你对自己的投篮表现怎么看？”我问道。
“我不清楚。”她回答道。
“好吧，你不必为投不中篮而感到沮丧！如果你要为取得好的比赛成绩而全力以赴，那么你至少得知道自己的成绩如何吧。”我回应道。
事实上，这位球员当时的投篮命中率是全队最高的。但她忽略了她投进的那些球，这又何尝不是一种选择性倾听呢？
成绩不会说谎。如果你能打开心房看看自己的成绩，你或许就会明白这就是现在真正的你。你的教练可以客观地看到你有多好，这是他们的工作。而既然他们知道你的能力如何，他们就可能会督促你继续进步，更上一层楼。
我猜你在想：“重点就在这里！我要怎么做才能不辜负他们的期望？！”好吧，我并不确定你是否了解教练的期望是什么。教练并不期望你总是能赢，我们甚至不期望你每次都发挥出最佳水平，我们只希望你能每次都全力以赴。
任何有经验的教练都知道，输球很正常。你如此恐惧失败的原因可能是你还没有足够的赛场经验。
我曾经指导过一个杰出的罗德奖学金运动员，她就曾被自己对失败的恐惧压垮。她不管做什么，几乎都能成功，所以失败对她来说是完全未知的。她就像一个潜水员，俯视着幽暗的水面，却不知道水有多深、有多冷，也不知道水里是否有食人鱼。
你的情况略有不同，成功对你来说仍然很新鲜。你还不习惯站得那么高，也不知道未来的落差会有多大。但在这两种情况中，不变的是对未知的恐惧。我曾经对那位罗德奖学金获得者说过一段话，我想把它也送给你：“失败也完全没有关系。这是一个失败了很多次的人给你的启示。今天，我依然站在这里！我还能变得更加强大，面对失败后，我将拥有更多勇气。”
这也是我认为运动员如此勇敢的原因之一。我的意思是，在众人面前失败是运动员日常生活的一部分！即使前途迷茫、困难重重，你也甘愿投入大量时间每天训练。坚持不懈，这就是勇气。
你的队友和教练都是与你同行的伙伴。他们很有可能也和你拥有相同的恐惧，所以你并不孤单，你永远不是一个人前行。只要记住这一点，在下一次陷入负面情绪的漩涡时，你的焦虑感就会逐渐消散。
考特尼·班格教练
班格是北卡罗来纳大学女子篮球队主教练。此前，在普林斯顿大学担任主教练，曾被评为 2015 年奈史密斯全国年度最佳教练，并担任了 2017 年美国 U23 女子篮球国家队助理教练。班格曾是达特茅斯学院的主力队员，她创下的常春藤联盟职业生涯三分球纪录至今未被打破。此外，班格还是女子篮球教练协会理事会和全国大学体育协会女子篮球监管委员会的成员。
摄影：Jayson Palacio