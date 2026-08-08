你有多少次站在洗碗槽旁边，或刷社交媒体动态时吃午餐，老实说你是不是都曾经历过？又有多少次匆匆忙忙地干掉 1 杯思慕雪，觉得自己浪费了那几十块钱？

在你开始不停自责之前，要知道这并不全是你的错。罗德岛大学营养与食品科学教授兼注册营养师凯瑟琳·梅兰森（Kathleen Melanson）博士指出，导致你吃东西又急又快的因素有很多。

纯粹的饥饿感是一个因素。如今常见的焦虑、压力以及其他情绪都可能会导致你狼吞虎咽地吃饭。也有人吃东西天生就快。然后还有一个重要因素，那就是环境，很多人从小就认为，吃得快才能高效饮食。“对他们而言，吃饭只不过是要从待办清单上划掉的事情。”凯瑟琳·梅兰森博士解释道。