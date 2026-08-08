如何让训练动力回血？
训练
感觉失去了动力？这些心理策略可以助你快速找回激情。
- 专家表示，尽管你不可能“失去”动力，但动力的主要来源可能会逐渐弱化。
- 一些让你振奋的动力来源可以助你坚持到底，不断进步。
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周六，你陷在沙发里疯狂追剧。你知道自己该去锻炼，而且你其实很喜欢锻炼，练完感觉会很好，但有时候你就是不想动。这到底是怎么回事？
“人们都会说‘我失去了动力’，但这并不准确。”专门从事行为心理学研究的心理学家丽莎·刘易斯（Lisa Lewis）博士指出。“动力是我们内在固有的，不是你有或没有的东西。动力的来源有很多，所以自然会出现波动。”当你感到懒惰的时候，可能只是正常的无所事事。但如果你寻找动力，并切换成另一个充沛的动力来源，你可以立刻为任何目标振奋起来。
动力来源有一个范围。一方面源于外部，比如金钱或者来自他人的压力。另一方面，在你内心深处的动机支撑着你的目标，通常称为你的“动因”。你的动因可能是一种渴望，比如你想成为一个积极向上的朋友或家人，或者是乐于帮助他人的热情。
丽莎·刘易斯博士表示：“虽然专家一致认为动因是你实现目标最深刻、最长久的动力。但现实是，目标有时候会让你感觉太遥远或飘忽不定，或者根本无法与你产生共鸣。“这时候，你需要一些动机来帮助。
以下动因涉及从外在到内在各方面，看看今天哪一项能激发你的动机，并为之付诸行动，也把其他的动因收藏起来，以备不时之需。
遭受惩罚
不要口头谴责自己没去健身房，转而惩罚自己去打扫卫生间吧。
同伴压力
你所有的朋友都在看直播健身，而你却患上了“社交错失恐惧症”一直盯着手机。既然如此，那就好好利用盯着手机的时间去运动吧。
负疚感
你的伴侣给你买了一把吉他作生日礼物，你真的应该花一个小时来学习一下。
榜样的力量
看看你积极的朋友，用他们的成果来激励自己。想想他们是怎么做到的，尽管他们也会觉得无聊。
成就感
是要去杂货店买薯片，还是要达成所有的运动目标？享受自己拒绝诱惑的成就感。
自我认同
也许你是非常有执行力的人，当你准确完成一项训练计划时，你会最有成就感。亦或你是一个内敛，且爱精神思考的人，尽可能多读书会让你更自洽的。
你的动因
动因能给你带来快乐，但它通常是长期的目标。比如说你想成为一个有耐心的伴侣，所以你冥想；或者你想一毕业就找到理想的工作，所以你必要时会在周末学习。“你的动因与快乐高度相关。”刘易斯博士表示，因为按照动因行动会带来成就感。这也是设定目标的意义所在。
文字：Janet Lee
插画：Gracia Lam
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