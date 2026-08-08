周六，你陷在沙发里疯狂追剧。你知道自己该去锻炼，而且你其实很喜欢锻炼，练完感觉会很好，但有时候你就是不想动。这到底是怎么回事？

“人们都会说‘我失去了动力’，但这并不准确。”专门从事行为心理学研究的心理学家丽莎·刘易斯（Lisa Lewis）博士指出。“动力是我们内在固有的，不是你有或没有的东西。动力的来源有很多，所以自然会出现波动。”当你感到懒惰的时候，可能只是正常的无所事事。但如果你寻找动力，并切换成另一个充沛的动力来源，你可以立刻为任何目标振奋起来。

动力来源有一个范围。一方面源于外部，比如金钱或者来自他人的压力。另一方面，在你内心深处的动机支撑着你的目标，通常称为你的“动因”。你的动因可能是一种渴望，比如你想成为一个积极向上的朋友或家人，或者是乐于帮助他人的热情。

丽莎·刘易斯博士表示：“虽然专家一致认为动因是你实现目标最深刻、最长久的动力。但现实是，目标有时候会让你感觉太遥远或飘忽不定，或者根本无法与你产生共鸣。“这时候，你需要一些动机来帮助。

以下动因涉及从外在到内在各方面，看看今天哪一项能激发你的动机，并为之付诸行动，也把其他的动因收藏起来，以备不时之需。