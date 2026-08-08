我为什么总是受伤？
训练
这位正在上高中的跑者反复受伤。听听挪威的杰特·英格布里森（Gjert Ingebrigtsen）田径教练，如何指导她面对伤病，保持良好心态逐步恢复。
“教练支招”系列咨询专栏，通过专家教练的指导，学习探索如何掌握运动心态和心理调节，来提升运动表现。
Q：教练你好，赛季初，我刚刚从双脚和膝盖的伤病中恢复。本以为我又可以奔赴赛场，但我的腘绳肌又拉伤了。这是两年之内腘绳肌第二次受伤，我的赛季又一次戛然而止。从受伤到恢复，我已经厌倦了这个漫长的过程，也开始怀疑自己到底适不适合竞技跑步。以前我从来没有受过伤，而现在我却忧心忡忡，害怕伤病会一直困扰自己。我的教练说我很有潜力，但我却担心没法发挥自己的天赋。我该怎样让自己继续投身运动，并在挫折中保持积极的心态？
身体时常有恙、目前伤病缠身的
16 岁跑者
A：哎呀，其实你大可不必担心以后是否还会受伤。因为我确信，你以后肯定还会受伤。无论参加哪种运动，都会伴随着偶尔出现的伤病。
然而，如果伤病像现在这样总是“一波未平一波又起”，那你就需要找一找原因了。通常而言，如果出现二次受伤，原因很有可能就是第一次伤病还没有完全恢复。
现在，你的目标就只有一个——完全康复。达成这个目标之前，其他的目标都是次要的。不必去想创造个人纪录、参加田径运动会或者即兴篮球比赛。不要试图走捷径，也不要欺骗自己。为了达成这个目标，你必须改变自己对于伤病的看法。
我负责指导我三个儿子的中长跑训练。三兄弟之一的雅各布·英格布里森（Jakob Ingebrigtsen）曾在 2019 年 12 月遭受了一次重大伤病——背部下方应力性骨折，当时安排的恢复周期是 4 个月。在得知这个时间周期后，雅各布对我说：“我需要利用这段时间来试炼自己的积极性。”
在他看来，与其说伤病是一种困扰，不如说是一种挑战，因为这会让他变得更加强大。他将比赛中展现的竞技精神变成了恢复过程中的充沛动力。
雅各布受伤的第二天早晨 6 点，我们就安排了灵活性与核心肌群强化训练，他的恢复之路也就此开启。他不会坐在沙发上看电视，对自己的伤病长吁短叹。如果有人这样做，那他就很难重新振作起来。在我们家，正常情况下的训练是一天两次。如果是重大伤病后的恢复训练，那就是一天三次。把恢复训练当做自己的专职工作，我们的成就感就会油然而生。
在接下来的 4 个月里，雅各布从未缺席过任何一次恢复训练。
恢复过程中，务必专注于当前的目标，那就是让自己恢复如初。不要让其他的长远目标干扰你的心志。
我知道，这对于运动员来说并非易事。那我就换个角度来谈谈这个问题。在我的家乡挪威，许多道路依山傍水，蜿蜒曲折，崎岖狭窄。正是因为这些漂亮的风景，即便是长途驾驶，时间也会过得飞快。最近，我开车横跨内华达州前往拉斯维加斯。宽阔笔直的公路一望无垠，这段旅程也让我感觉漫长无比。
高效恢复的心态与上面所说的道理如出一辙。不要去管远处的城市，而要用心欣赏眼前的风景。城市就如同比赛，你的日常目标和成就应该是没有伤痛地自如活动。只有这样，你才能在彻底恢复之前保持足够的耐心，然后再次站上起跑线。
说实话，这种方式对我的儿子雅各布非常奏效。他在四月结束了恢复训练，紧接着就在六月的 2,000 米比赛中创造了全新的欧洲纪录。几个月后，他在 1,500 米比赛中又一次打破了欧洲纪录。这次重大的伤病不但没有让他停滞不前，而且还让他变得更加出色。除了体能更上一层楼之外，他也变得更加自信，他知道只要坚持这个过程，他就能轻松应对未来遭遇的伤病。
没错，我相信这个过程，因为它久经考验，既简单又高效。不妨把伤病想象成一次提升自己的机会，只需关注恢复过程中的每个阶段，着眼于自己的日常目标和成就。千万不要分神考虑之后的比赛。保持专注，让自己的身心彻底恢复，然后再向着下一个目标努力前行。
就像我之前说的那样，伤病是不可避免的。你对于恢复能有多专注，你就能知道自己的毅力有多大，而这也是衡量你成功潜力的试金石。
杰特·英格布里森教练
杰特·英格布里森是一名来自挪威的田径教练，也为他的三个儿子亨利克、菲利普和雅各布提供训练指导，他们都是精英运动员。英格布里森家族目前是欧洲中长跑界的霸主，教练的三个儿子都曾在欧锦赛上斩获 1500 米金牌。雅各布还是 2020 年奥运会 1500 米和欧锦赛 5000 米金牌得主，并且是 1 英里跑进 4 分钟的运动员中最年轻的选手。杰特教练在跑步界堪称白手起家的典范。严谨的过程加上斐然的成绩，他的执教理念已自成一派。2018 年，更荣获“年度挪威体育教练”的称号。
摄影：Constantin Mirbach