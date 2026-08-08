A：哎呀，其实你大可不必担心以后是否还会受伤。因为我确信，你以后肯定还会受伤。无论参加哪种运动，都会伴随着偶尔出现的伤病。

然而，如果伤病像现在这样总是“一波未平一波又起”，那你就需要找一找原因了。通常而言，如果出现二次受伤，原因很有可能就是第一次伤病还没有完全恢复。

现在，你的目标就只有一个——完全康复。达成这个目标之前，其他的目标都是次要的。不必去想创造个人纪录、参加田径运动会或者即兴篮球比赛。不要试图走捷径，也不要欺骗自己。为了达成这个目标，你必须改变自己对于伤病的看法。

我负责指导我三个儿子的中长跑训练。三兄弟之一的雅各布·英格布里森（Jakob Ingebrigtsen）曾在 2019 年 12 月遭受了一次重大伤病——背部下方应力性骨折，当时安排的恢复周期是 4 个月。在得知这个时间周期后，雅各布对我说：“我需要利用这段时间来试炼自己的积极性。”



在他看来，与其说伤病是一种困扰，不如说是一种挑战，因为这会让他变得更加强大。他将比赛中展现的竞技精神变成了恢复过程中的充沛动力。



雅各布受伤的第二天早晨 6 点，我们就安排了灵活性与核心肌群强化训练，他的恢复之路也就此开启。他不会坐在沙发上看电视，对自己的伤病长吁短叹。如果有人这样做，那他就很难重新振作起来。在我们家，正常情况下的训练是一天两次。如果是重大伤病后的恢复训练，那就是一天三次。把恢复训练当做自己的专职工作，我们的成就感就会油然而生。

在接下来的 4 个月里，雅各布从未缺席过任何一次恢复训练。