如何更好地跑完马拉松

美国田径协会认证教练兼强跑播客主持人杰森·菲茨杰拉德（Jason Fitzgerald）说：“马拉松训练计划一般为期 16 周，离比赛还有 2 到 3 周的时候，每周的训练里程数就需要开始减少了。”他指出赛前减少训练量，这样做不仅让你有机会适应上一次长跑的强度，达到你想要的状态，还让你有足够的时间来恢复身体。而他提醒到，在最后的 2 到 3 周再减量为宜，否则之前有氧训练的效果可能会开始减退。

杰森·菲茨杰拉德指出，在这段时间里，需要减量的并非只有跑步里程，你还应当减少有氧交叉训练和力量训练。不必完全停下来，只需保持短时间、低强度的训练即可。至于其他的跑步训练，保持平时训练的配速即可。他说道：“虽然你不需要进行大量高强度的训练，但你要保持状态在线。只有这样，在马拉松比赛真正到来时，你才能依旧保持速度与健康。而且，这时候你已经得到充分休息，准备好在比赛中奋力奔跑了。”