逐梦舞者：我不想留下任何遗憾

内森平时与母亲比较亲近，而他想多花时间与父亲相处。内森为此和班上的男孩一样尝试了足球，之后他又依次接触了游泳、田径和武术，但他一个都不喜欢。他说：“教练只会对人大吼大叫，让人无法起劲。”

最后，母亲还把他送进了图卢兹著名的丽都马戏学院。正是在这所学院，有位教练首次发觉了内森的潜力，并说服他去正规的音乐学院学习舞蹈。内森说：“他激发了我内心蕴藏的潜能，因为一开始我觉得自己根本不可能去跳舞。”