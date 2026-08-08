逐梦舞者：我不想留下任何遗憾

打破成见，找寻真我，执着追逐舞者梦
文化
内森·费略特（Nathan Féliot）力图打破社会成见，拒绝一味满足父母的期望，立志成为家族中的首位舞者。
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年仅 21 岁的内森·费略特已经确定了自己最渴望实现的人生目标，就是成为一名职业舞者。他拒绝社会成见以及满足父母的期望，努力实现这个目标。
这位法国小伙在谈到自我追求时说道：“我不想留下任何遗憾。”
内森没有与其他男孩一样，受周遭环境影响而觉得运动就是从头到尾的在球场或赛场上比拼。
内森在图卢兹长大，他在回忆自己早期的错误观念时说：“在学校里，足球是男孩的运动，舞蹈是女孩的运动。提到芭蕾舞，我的脑海中就会浮现女芭蕾舞者穿着芭蕾舞裙跳古典舞的画面。我并不认同这种现象。但当时的我没想到自己其实可以尝试打破这种性别刻板印象。”
内森平时与母亲比较亲近，而他想多花时间与父亲相处。内森为此和班上的男孩一样尝试了足球，之后他又依次接触了游泳、田径和武术，但他一个都不喜欢。他说：“教练只会对人大吼大叫，让人无法起劲。”
最后，母亲还把他送进了图卢兹著名的丽都马戏学院。正是在这所学院，有位教练首次发觉了内森的潜力，并说服他去正规的音乐学院学习舞蹈。内森说：“他激发了我内心蕴藏的潜能，因为一开始我觉得自己根本不可能去跳舞。”
然而在找到爱好之后，内森必须要面临的另一道难题，就是说服他那事业有成的工程师母亲，让她相信自己可以在表演艺术领域有所作为。内森坚持参加舞蹈强化课程，每周要在工作室里学习 80 个小时，同时还要兼顾为期 2 年的国际贸易课程。内森一直没有与母亲正面沟通，他说：“这样非常累，但这是坚持做我喜欢的事情所要付出的代价。”
内森说：“刚开始，我并没有直接说我想从事舞蹈行业，因为我知道这件事令人难以接受。”他接着补充道：“虽然母亲为自己的舞蹈成就感到骄傲，但她还是和许多父母一样，担心儿子是否能够靠自身的创意与天赋谋生。”
尽管如此，内森还是努力地专注于自我目标上。他说道：“我想向母亲证明，我可以成功。”内森还想向舞蹈行业内的错误观念发起挑战。有些人宣称：“黑人如何擅长跳舞？”但同时又不承认黑人可以是古典舞者。他对此类种族刻板印象早就知道，但他希望通过自己的勤奋与努力，将这些成见推翻。
内森的下一个目的地是比利时，他刚刚被该地一家赫赫有名的舞蹈学院录取，要在那里接受为期 3 年的课程培训。而当毕业之后呢，内森志向远大，他受雅各布·乔纳斯（Jacob Jonas）和詹姆斯·威尔顿（James Wilton）等著名现代舞编舞家作品的启发，已经在思考未来长久的职业发展方向。看是要重新演绎音乐剧，还是最终从舞者转变为编舞家。
“一个人不可能一辈子做舞者。”他说：“我得稳妥地实现目标。”
“我不想留下任何遗憾。”
文字：Jennifer Padjemi
摄影：Lounseny Soumah
拍摄：Sara McDowell、Nathan Felix
发布时间：2020 年 8 月