这痛快，女拳手专属
社群
这是上海一家仅限女性的拳击俱乐部，大家在此结缘，致力于突破性别束缚、探索女性专属的力量。
跟随“志同道合”系列节目，了解不同的运动团体、运动⼈如何在⼀⽀队伍⾥拧成团，勇往直前。
在上海一家不起眼的拳击俱乐部里，一群不同身份的女性（如教师、经理、家庭主妇等）正在系鞋带，缠紧指关节。粉红色的手重锤和亮闪闪的拳击手套摆满了接待室，拳击手套打靶的声音和动感的电子音乐此起彼伏。俱乐部成员在上场前开着玩笑，欢笑声在上海普琳（Princess）女子拳击俱乐部内回荡不息。
这家拳击俱乐部是女拳手的大本营，她们不仅在这里强身健体，还收获了美好的友谊。虽然人们通常认为拳击不属于团体运动，但这家俱乐部及学员们给出了相反的论据。她们一起刻苦训练，提升自信，强大身心。要是有人多嘴多舌唱反调，那么就给他来上一记漂亮的左勾拳，再加右勾拳。
金阳正在练习空击。
2010 年，俱乐部在一间租来的舞蹈室里诞生。上海普琳女子拳击俱乐部由弓瑾发起，最初只是为了给她的女性朋友提供拳击运功的场地。而如今，它已经发展为一家成熟的俱乐部，在上海有两个训练场馆、十几名教练和数百名会员。
女拳手们每周聚首数次，每次以 10 到 15 人为一班开课，形成了超越拳击的紧密关系。“我们就像大家庭一样。”弓瑾说。她的父亲早年曾从事拳击运动。正是在父亲的鼓励下，她在 12 岁的时候第一次戴上了拳击手套。6 年后，她开始打职业拳击。如今，年至 32 岁的弓瑾依旧热爱拳击，越战越猛。
左起：邹蔷、鹤悦、李超琼、桑颖和王蕾正在观看台上队友的鏖战。
左起：邹蔷、鹤悦、李超琼、桑颖和王蕾正在观看台上队友的鏖战。
在弓瑾带领的学员中，有刚从学生变成兼职教练的韩蓓荧，也有四年多来坚持每周两次参与俱乐部训练的仲峥。除了这几位，我们采访的还有此俱乐部资深拳击手葛芳新及杜晶晶，听她们一起畅谈中国年轻女性如何突破旧观念，演绎全新自我。
我们的话题主要围绕，通过拳击这项体育训练，大家是如何互相帮助，从而建立紧密的团队关系的。
上海普琳拳击俱乐部为什么不接受男性学员，而是一个女性专属的拳击俱乐部呢？
弓瑾：男性拳击更注重力量和强度。而对于女性来说，我们更讲究技巧、准头和策略。当我和一群男生一起打拳的时候，我觉得我必须证明自己，所以我希望和女性一起训练，但当时并没有合适的场地，于是，我就自己创立了这家俱乐部。
韩蓓荧：中国的女子拳击馆数量十分稀少。我们是当时唯一一家。它为我们提供了安全的练习场所，让我们不用担心拳头力道太重。
仲峥：我很喜欢和好友一起上小班课，享受那种私密训练氛围，也很喜欢女教练的高水平指导。我发现女性之间更容易有共鸣。
为什么这里到处都是粉红色？
弓瑾：（笑）我知道不是每个女孩都喜欢粉红色。这只是我个人的偏好，并不意味着女性专属健身房都必须是粉红色的。
身为这个拳击俱乐部的一员是什么感觉？
弓瑾：我们真的是在互相支持。当我们的队友打拳的时候，我们会大喊她们的名字，大喊“普琳加油”。整个拳击馆里常常充斥着我们响亮的加油声。
常怡婷正在观摩一场对打。
在这个俱乐部练拳击，你有什么收获？
韩蓓荧：它教给了我团队精神。虽然在拳击台上，我们必须独自战斗，但是在台下我们有教练指导，还有小伙伴一起训练。这其实是一项团体运动。当拳头迎面而来的时候，确实令人害怕，但经过种种练习及团队合作，我们能学会如何挥出漂亮的一拳。
弓瑾：它让我变得勇敢而独立。拳击并不是要我们主动进攻，而是让我们能够站出来捍卫自己。
仲峥：当我一开始打拳时，我总是很紧张，只想着要赢。但随着时间的推移，我认识到（拳击的）精髓是好好运用我从训练和队友那里学到的各种技巧，尽自己最大的努力，以此表示对对手的尊重。
课后，弓瑾的柯基犬“悟空”和学员们一起围成圈为大家加油。
在拳击馆里建立的关系如何延伸到场外的生活？
弓瑾：我们都成了好朋友。在训练前聊天，训练结束后还经常一起出去吃饭。我们很多人都相识已久，关系非常亲密。
韩蓓荧：在拳击台上，我们像敌人一样出拳对打。但在台下，我们的关系远比训练伙伴更加亲密。我们会在微信群里互相吐槽老板和同事，一起选择通过拳击来释放工作上的压力。无论谁遇到困难，都能得到大伙的关心和支持。
左起：徐婕、鹤悦、仲峥、王蕾和邹蔷
拳击正在如何改变中国女性的观念？
葛芳新：在我（六年前）刚开始练拳时，没有多少女性愿意尝试拳击。但随着时间的推移，越来越多的人开始参与其中，并坚持下来。看到更多的女性通过拳击发掘自己的力量，我十分感动。
杜晶晶：越来越多的人开始认同拳击也是一项女性运动，而不是简单地把它和暴力联系在一起。我们也正在向世人展现女子力量的美。
训练结束后，弓瑾脱下拳击手套，松开指关节的缠绕带。她的柯基犬“悟空”蹦蹦跳跳地跑过来。她把狗狗抱到膝盖上，撸起它的肚子来。其他女生在一旁围观，笑得十分开心。就在几个小时前，这些女生刚刚加入俱乐部，但从她们的举止中看出，有些变化正在发生。经过几个回合的洗礼，她们显然已经感受到杜晶晶所说的那种力量。现在，这些女生已经准备好克服未来道路上的一切阻碍，破锋向前。无论是一场大型比赛、一次董事会还是糟糕的一天，她们都已经准备好闪避，穿梭，出拳，击倒！
文字：Crystal Wilde
摄影：Luo Yang
发布时间：2020 年 9 月