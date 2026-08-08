2010 年，俱乐部在一间租来的舞蹈室里诞生。上海普琳女子拳击俱乐部由弓瑾发起，最初只是为了给她的女性朋友提供拳击运功的场地。而如今，它已经发展为一家成熟的俱乐部，在上海有两个训练场馆、十几名教练和数百名会员。

女拳手们每周聚首数次，每次以 10 到 15 人为一班开课，形成了超越拳击的紧密关系。“我们就像大家庭一样。”弓瑾说。她的父亲早年曾从事拳击运动。正是在父亲的鼓励下，她在 12 岁的时候第一次戴上了拳击手套。6 年后，她开始打职业拳击。如今，年至 32 岁的弓瑾依旧热爱拳击，越战越猛。