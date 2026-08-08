在弗里曼特尔市珀斯南海滩的一处篮球场上，正在上演一场 3 人制临时赛。比赛看起来其乐融融，但他们在玩笑间下了一个大赌注：谁输了就要为晚餐买单。

克里斯·拉科(Chris Lako)是团队里的气氛担当，他期待地说着：“今天免费的晚餐，一定很好吃！”

22 岁的赛比特·瑞思(Sebit Reath)是球队的非正式队长，在大学里他靠打篮球获得了奖学金，他边运球边笑道：“老兄，我要喝奶昔，你最好多备点钱，因为我还要去吃日料！”他喜欢高档日本料理。

21 岁的丘迪尔·赖普(Chudier Lap)是一位年轻的球员，他回击道：“想让我请客？没门，接招吧！”