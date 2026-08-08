哪里有球场，哪里就有家
社群
篮球让西澳大利亚的一群年轻苏丹难民找到了希望、归属感和友谊。
“志同道合”系列记录不同的运动团体、运动人如何在一支队伍里拧成团，勇往直前。
在弗里曼特尔市珀斯南海滩的一处篮球场上，正在上演一场 3 人制临时赛。比赛看起来其乐融融，但他们在玩笑间下了一个大赌注：谁输了就要为晚餐买单。
克里斯·拉科(Chris Lako)是团队里的气氛担当，他期待地说着：“今天免费的晚餐，一定很好吃！”
22 岁的赛比特·瑞思(Sebit Reath)是球队的非正式队长，在大学里他靠打篮球获得了奖学金，他边运球边笑道：“老兄，我要喝奶昔，你最好多备点钱，因为我还要去吃日料！”他喜欢高档日本料理。
21 岁的丘迪尔·赖普(Chudier Lap)是一位年轻的球员，他回击道：“想让我请客？没门，接招吧！”
25 岁的诺尔·曼阳(Ngor Manyang)是赛比特的队友，他建议道：“我们去烧烤吧？”他们操着明显的澳大利亚口音，但其中还夹杂着乡音。他们都是来自南苏丹的难民，小时候就来到了这座珀斯西部的城市。
他们穿越半个地球来到这里，身高让他们十分引人注目，尤其赛比特身高约 208 厘米。不过真正吸引路人驻足观看的原因是，他们鲜少有机会能近距离观看如此高超的球技。这些篮球运动员有些已经是职业球员，有些即将成为职业球员。但今天，他们的重点是展现对球赛和美食的热爱。
赛比特从左侧绕过球员们直奔篮筐进球。时间到，进入中场休息时间。
从左至右：丘迪尔、诺尔和克里斯边开玩笑边进行赛前拉伸
我们趁机上前与赛比特、诺尔以及赛比特他 19 岁在当地国家篮球联赛参赛的弟弟楚特威奇·瑞思(Chuatwech Reath)攀谈起来，了解篮球如何让他们有机会与最珍视的事物联系在一起。
我们还聊到了他们对于篮球的热爱，这项运动让他们获得了自由和胜利。
你们的家庭为什么要远渡重洋从南苏丹来到珀斯？
楚特威奇：我出生在南苏丹的瓦特。由于内战，在我 3 岁的时候，我们全家就搬到了澳大利亚。
哪里是你们的故乡？
楚特威奇：澳大利亚对我非常重要，我很感激在这里得到的每一个机会。但我一直感受到血脉与南苏丹相连，它永远都是我的故乡，南苏丹的基因深深烙印在我的生命中。
从左至右：查特、尼亚宁、查尔、赛比特、迪奈、托马斯、尼亚当和楚特威奇在他们西澳大利亚州艾伦布鲁克的家中。
出色的运动表现对于你们与澳大利亚社区建立更深入的互动交流有何帮助？
楚特威奇：打篮球让我明白，你不能把任何事情都视为理所当然，如果你想摆脱困境，努力奋斗是唯一的出路。我奋力追求更美好的未来，希望不要白费了从南苏丹搬到澳大利亚的这段旅程。我希望自己有一天能回到南苏丹，为那里的人们带来积极的影响。
赛比特：我认为擅长运动更容易被人接纳，这能让人们喜欢上你。
你们为什么会选择篮球这项运动？
诺尔：我们属于南苏丹的丁卡部落，是世界上身高最高的部落之一。我们的身高和身体素质很适合篮球运动，自然就会为之着迷。
赛比特：我打篮球主要是因为我哥哥。我希望跟他一起打篮球，因为我们几乎形影不离。除了学校和家庭，篮球是我生命中的第三大支柱。
楚特威奇：因为我的哥哥们都在打篮球。他们周末会一起比赛，我也想和他们一起打。所以我就放弃踢足球，转而开始打篮球，后来从四年级开始更加认真地训练。现在我想成为职业选手，所以我每天都在刻苦努力，篮球就是我的生活重心。
从左至右：克里斯、诺尔和丘迪尔在后座上有说有笑，他们正在前往南海滩篮球场的路上。
你们球队是怎么建立起来的？
楚特威奇：我们几家人都是老相识，我们从小就在一起玩。后来，有人为南苏丹澳大利亚国家篮球协会组建了珀斯犀牛队。虽然这支球队在 2018 年解散了，但我们认为我们这支球队就是珀斯犀牛队的延续。
成为这支球队的一员感受如何？
赛比特：它能消除外面所有的噪音。只要我们在一起，其他的一切都不重要了。因为篮球是一种充满凝聚力的运动，要想成功，每个人都要站在同一条战线上。我们会互相争论，但之后会继续同心投入下一场比赛。你知道的，这就是团队合作。这些经历让我们的友谊更加深厚。
诺尔：我感受到了爱。我感受到一股正能量。作为这个团队的一员，我感受到强烈的支持，因为无论在哪里，我们都是彼此强大的后盾。
楚特威奇：我们就像家人一样。当遇到了问题，我们可以跟球队里的任何人分享。在比赛中，难免会有各种冲突，谁也不想输。但是篮球是一项团队运动，我们必须求同存异。在这个过程中，我们互相讨论方法，一起解决问题。
一场激战后，诺尔手拉邦起来。
你们在场外如何维系友谊？
诺尔：我们会互相鼓励，球员间建立了牢不可破的关系。一起打球的时候，一个人的成功就是整队的成功。这就是我喜欢团队运动的原因。
赛比特：一起打球可以巩固我们的友谊、可以互相争论，然后继续前进。这让我们的友谊更加深厚。
瑞思一家在午餐时聊天。
能介绍下你们的球风和优势吗？
诺尔：我的强项是投篮。我是最有天赋的投篮选手之一。
赛比特：我是全能型选手，并且还有身高优势，所以我可以从很远的地方投篮。
楚特威奇：我的速度和身体素质都相当出色。我擅长传球，我喜欢赢球的感觉，因此，我会尽我所能赢得比赛。
谁是最厉害的选手？
赛比特：认真地说，我自己。
楚特威奇：认真地说，我哥哥。
从左至右：克里斯、邦和丘迪尔抢夺篮板。
回到球场，比赛开始升温。他们的呼喊声快得像传球和过人一样穿透整个球场，。
“他没想投篮！”
“冲击篮筐，老兄！”
“哎，长这么矮感觉如何？”
“到你了，给我们点颜色瞧瞧！”
在附近打球的人们纷纷停下自己的比赛，围在一起近距离观看这支球队专业级的对抗。他们对这些球员出色的球技频频赞赏，通过打篮球，这些人已经成为了当地的明星。
这场 11 分制的比赛，以回合胜 4 比 3 结束，赛比特队获胜。作为这场比赛的 MVP，赛比特花了几分钟指点一直在旁边观看的孩子们。
然后球员们前往海滩，享受着著名的弗里曼特尔微风，当地人更喜欢称之为“弗里奥医生”，因为清新的海风可以驱散澳大利亚夏季的炎热。来到沙滩上，四周清风环绕，他们在浪花里奔跑，互相追逐打闹，笑着倒在地上。
从左至右：克里斯、丘迪尔和邦赛后在南海滩放松。
输球的许诺赢球的一方，一会儿会带他们出去吃汉堡或烤肋排。虽然赢得比赛的那一刻意义重大，但此时都不重要了。对他们来说，篮球是一种通用的语言，是他们了解世界的途径，更是他们获得归属感的方式。而晚餐只是一顿美食犒劳而已。
文字：Aarti Betigeri
摄影：Chris Gurney
发布时间：2020 年 10 月