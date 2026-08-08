印度吉卡纳足球俱乐部自 1916 年创立以来，一直在扶植草根运动，并成为伦敦第二代亚裔社群的聚集地。这家俱乐部令队员们结下了深厚的友谊，让他们在每一场比赛时都群情激昂，展现出非凡的竞技水平，而在这种活力的背后是一个目标——挑战刻板印象和偏见，为足球的新时代铺路。

正如一队队长说过：“亚裔社群从未被看作是英国足球文化的一分子。我们要挑战的就是这种刻板印象。”