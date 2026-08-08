在伦敦生根的印度足球队
社群
伦敦西部的印度吉卡纳足球俱乐部正在努力打破刻板印象，为足球运动的未来开辟崭新的道路。
最近更新：2021年11月24日
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印度吉卡纳足球俱乐部自 1916 年创立以来，一直在扶植草根运动，并成为伦敦第二代亚裔社群的聚集地。这家俱乐部令队员们结下了深厚的友谊，让他们在每一场比赛时都群情激昂，展现出非凡的竞技水平，而在这种活力的背后是一个目标——挑战刻板印象和偏见，为足球的新时代铺路。
正如一队队长说过：“亚裔社群从未被看作是英国足球文化的一分子。我们要挑战的就是这种刻板印象。”
本集团队情谊向足球社群迸发的巨大力量致敬。吉卡纳足球俱乐部的文化和社区已延续百年，甚至还在继续发展中，这离不开人们相信俱乐部的未来，并希望看到俱乐部成功挑战固有的观念。
“我们现在所处的时代不同以往。鼓舞人心的一点是，这一代并不怕改变。”
一起来看看球队的训练和比赛，听听球队队员们对足球运动现状的看法，同时欣赏伦敦西部奥斯特利的迷人风光。
文字：Liz Baldwin；摄影：Ollie Radford；摄像：Myles Desenberg、Josh Blaaberg、Jack Wilkinson、Joel Honeywell